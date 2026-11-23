O plano de Lula para atrair partidos que apoiaram Flávio
União Brasil e Republicanos entram na negociação para ampliar a base. Edinho conduz conversas, mas presidente reserva pastas para escolhas pessoais
Lula admite negociar ministérios com partidos de centro que não apoiaram sua candidatura ou tiveram setores alinhados a Flávio Bolsonaro na eleição presidencial. Segundo o repórter Nicholas Shores, a montagem da equipe do quarto mandato combina a tentativa de ampliar a base no Congresso com a reserva de algumas pastas para escolhas pessoais do presidente (este texto é um resumo do vídeo acima).
“Há uma série de ministérios” que Lula e seus auxiliares admitem negociar com legendas “que não se alinham automaticamente ao governo”, afirmou Shores no Ponto de Vista, apresentado por Isabella Alonso Panho, nesta segunda-feira, 23. Nesse cálculo estão MDB, PSD, União Brasil e Republicanos.
Como o apoio a Flávio pesa nas negociações?
Segundo Shores, 17 diretórios regionais do MDB, além de Baleia Rossi, apoiaram Flávio no segundo turno. Outros diretórios, de estados do Norte e do Nordeste, ficaram com Lula. Essa divisão faz parte do cenário que o presidente considera ao discutir o espaço do partido na Esplanada.
No PSD, o repórter destacou que Ronaldo Caiado apoiou Flávio após disputar a Presidência pela legenda. Ainda assim, segundo Shores, Gilberto Kassab já manifestou disposição para negociar a entrada da maioria dos parlamentares eleitos do partido na base de Lula.
Por que União Brasil e Republicanos também entram no cálculo?
Shores descreveu o União Brasil como uma legenda dividida entre uma ala aberta a negociar com o governo e outra que se declara de oposição. O Republicanos também integra as conversas, tendo como um de seus principais nomes Hugo Motta, que, na avaliação do repórter, mantém proximidade com Lula neste momento.
Para atrair partidos sem alinhamento automático, o governo precisará oferecer pastas relevantes, segundo Shores. A negociação, porém, leva em conta o comportamento de cada grupo durante a campanha: quem esteve com Lula desde o início, quem aderiu no segundo turno e quem só se aproximou depois da vitória.
Quem conduz as conversas sobre os ministérios?
De acordo com o repórter, Edinho Silva conduz as negociações com as cúpulas nacionais dos partidos. Shores também citou a participação de Rafael Fonteles, mencionado como uma possibilidade para a Fazenda, nas articulações sobre a composição da equipe.
A palavra final, ressaltou, será de Lula. Segundo Shores, o presidente tem dito que não decidirá sob pressão do mercado ou de dirigentes partidários. As conversas, portanto, ainda não representam escolhas concluídas: o tamanho da base pretendida terá de ser conciliado com as pastas que Lula quer manter fora da negociação.
VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.