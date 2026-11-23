Ler Resumo





Para ampliar a base no Congresso, Lula aceita negociar ministérios com partidos de centro que apoiaram adversários na campanha, como MDB, PSD e União Brasil. A distribuição de cargos na Esplanada, porém, vai considerar o histórico de alianças e preservar escolhas pessoais do petista.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Lula admite negociar ministérios com partidos de centro que não apoiaram sua candidatura ou tiveram setores alinhados a Flávio Bolsonaro na eleição presidencial. Segundo o repórter Nicholas Shores, a montagem da equipe do quarto mandato combina a tentativa de ampliar a base no Congresso com a reserva de algumas pastas para escolhas pessoais do presidente (este texto é um resumo do vídeo acima).

“Há uma série de ministérios” que Lula e seus auxiliares admitem negociar com legendas “que não se alinham automaticamente ao governo”, afirmou Shores no Ponto de Vista, apresentado por Isabella Alonso Panho, nesta segunda-feira, 23. Nesse cálculo estão MDB, PSD, União Brasil e Republicanos.

Dinastia em xeque: as dúvidas sobre o futuro do clã Bolsonaro

Como o apoio a Flávio pesa nas negociações?

Segundo Shores, 17 diretórios regionais do MDB, além de Baleia Rossi, apoiaram Flávio no segundo turno. Outros diretórios, de estados do Norte e do Nordeste, ficaram com Lula. Essa divisão faz parte do cenário que o presidente considera ao discutir o espaço do partido na Esplanada.

Continua após a publicidade

No PSD, o repórter destacou que Ronaldo Caiado apoiou Flávio após disputar a Presidência pela legenda. Ainda assim, segundo Shores, Gilberto Kassab já manifestou disposição para negociar a entrada da maioria dos parlamentares eleitos do partido na base de Lula.

Por que União Brasil e Republicanos também entram no cálculo?

Shores descreveu o União Brasil como uma legenda dividida entre uma ala aberta a negociar com o governo e outra que se declara de oposição. O Republicanos também integra as conversas, tendo como um de seus principais nomes Hugo Motta, que, na avaliação do repórter, mantém proximidade com Lula neste momento.

Continua após a publicidade

Para atrair partidos sem alinhamento automático, o governo precisará oferecer pastas relevantes, segundo Shores. A negociação, porém, leva em conta o comportamento de cada grupo durante a campanha: quem esteve com Lula desde o início, quem aderiu no segundo turno e quem só se aproximou depois da vitória.

Quem conduz as conversas sobre os ministérios?

De acordo com o repórter, Edinho Silva conduz as negociações com as cúpulas nacionais dos partidos. Shores também citou a participação de Rafael Fonteles, mencionado como uma possibilidade para a Fazenda, nas articulações sobre a composição da equipe.

Continua após a publicidade

A palavra final, ressaltou, será de Lula. Segundo Shores, o presidente tem dito que não decidirá sob pressão do mercado ou de dirigentes partidários. As conversas, portanto, ainda não representam escolhas concluídas: o tamanho da base pretendida terá de ser conciliado com as pastas que Lula quer manter fora da negociação.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.