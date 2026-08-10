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Política

O número que coloca em risco o projeto de reeleição de Lula

Levantamento da BTG Nexus divulgado nesta segunda-feira, 10, mostra que petista tem desaprovação que chega a 48% do eleitorado

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 10h33 | Atualizado em 10 ago 2026, 10h55
Homem idoso de cabelos e barba brancos, vestindo terno azul e camisa branca com gravata vermelha, fala em microfones e gesticula com o dedo indicador para cima. Ao fundo, bandeira do Brasil desfocada
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)
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A pesquisa BTG Nexus sobre as intenções de voto para presidente da República divulgada nesta segunda-feira, 10, mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tenta um quarto mandato, tem uma desaprovação de 48% do eleitorado. O número alto é um dos principais óbices ao crescimento dele na pesquisa, situação da qual o seu adversário Flávio Bolsonaro (PL) também desfruta — o filho do ex-presidente tem uma desaprovação de 50% dos eleitores.

Depois dos dois, o candidato com mais desaprovação é Romeu Zema (Novo), que é rejeitado por 31% dos eleitores. Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) têm o mesmo índice, de 29%. A pesquisa ouviu 2001 entrevistados entre os dias 7 e 9 de agosto. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa comparou a desaprovação dos candidatos com os levantamentos de meses anteriores. Tanto Lula quanto Flávio se mantiveram dentro do mesmo patamar. O ápice da rejeição de Flávio foi em junho deste ano, quando chegou a 52% — depois da revelação do áudio em que pede dinheiro a Daniel Vorcaro e dos vídeos publicados pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. No fim de junho, a rejeição de Lula também chegou a 49%.

Intenções de voto para presidente

Essa mesma pesquisa BTG Nexus mostra que, se as eleições de primeiro turno acontecessem agora, Lula teria 36% das intenções de voto e Flávio, 29%. Caiado, Santos e Zema somam, juntos, 5%. Já na simulação de segundo turno, o petista supera Flávio e aparece com 47% das intenções de voto contra 44% do seu rival. Além disso, 8% dos entrevistados disseram que votação branco ou nulo e 1% não souberam ou não quiseram responder.

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O atual presidente teria mais vantagem se enfrentasse no segundo turno Renan Santos. A pesquisa mostra que o placar entre os dois seria de 46% a 37% para o petista. Nesse cenário, a quantidade de votos brancos ou nulos sobe para 14%.

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