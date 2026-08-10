A nova pesquisa BTG/Nexus sobre a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro

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Lula e Flávio Bolsonaro aparecem tecnicamente empatados em uma eventual disputa de segundo turno pela Presidência, segundo nova pesquisa BTG/Nexus. O presidente tem 47% das intenções de voto, contra 44% do senador, mantendo o filho de Jair Bolsonaro como adversário mais competitivo. A sondagem também detalha cenários de primeiro turno e avaliação do governo.

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Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) aparecem tecnicamente empatados em uma eventual disputa de segundo turno pela Presidência, segundo a nova pesquisa BTG/Nexus. O presidente tem 47% das intenções de voto, contra 44% do senador. A diferença de três pontos está dentro do intervalo considerado pela pesquisa para o empate técnico. O cenário mantém o filho mais velho de Jair Bolsonaro como o adversário mais competitivo do petista entre as simulações testadas pelo levantamento.

Como está a disputa entre Lula e Flávio no segundo turno?

A pesquisa mostra Lula com 47% e Flávio Bolsonaro com 44%, enquanto 8% dos entrevistados afirmam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos dois e 1% não soube ou não respondeu. O resultado representa uma vantagem numérica de três pontos para o presidente, mas não suficiente para afastar os dois candidatos da situação de empate técnico. Além disso, mostra uma melhora para o petista, uma vez que na sondagem da última semana o resultado foi de 46% a 45% a favor do atual mandatário.

Na série histórica da BTG/Nexus, Lula só esteve à frente de Flávio Bolsonaro fora da margem de erro em uma rodada, realizada em meados de junho. Nas demais medições, a disputa permaneceu dentro da faixa de empate técnico.

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O que acontece no primeiro turno?

No cenário estimulado de primeiro turno, Lula aparece na liderança com 40%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 35%. Ronaldo Caiado (PSD), com 5%, Renan Santos (Missão), com 4%, e Romeu Zema (Novo), com 3%, ficam bem atrás dos dois primeiros colocados. Samara Martins (UP) é a sexta colocada, com 2%. Branco, nulo ou nenhum candidato chegam a 5% e não sabem ou não responderam, 3%.

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Confira o resultado completo:

Lula: 40%

Flávio Bolsonaro: 35%

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Ronaldo Caiado: 5%

Renan Santos: 4%

Romeu Zema: 3%

Samara Martins: 2%

Augusto Cury: 1%

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Cabo Daciolo: 1%

Rui Costa Pimenta: 0%

Hertz Dias: 0%

Heró Bezerra: 0%

Edmilson Costa: 0%

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Wilson Grassi Júnior: 0%

Nenhum/branco/nulo: 5%

Não sabe/não respondeu: 3%

E na pesquisa espontânea?

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Lula tem 36% e Flávio chega a 29%. Caiado aparece com 3%, enquanto Zema e Renan Santos registram 2% e 1%, respectivamente. Outros nomes somam 3%; 7% dizem que votariam em branco, nulo ou em nenhum candidato e 19% não sabem ou não respondem.

A diferença entre Lula e Flávio na resposta espontânea também diminuiu ao longo da série. Em um mês, o senador passou de 24% para 29%, enquanto o presidente oscilou de 35% para 36%.

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Flávio é o adversário mais competitivo contra Lula?

Sim. Além do cenário com Flávio Bolsonaro, a pesquisa testou outras três disputas de segundo turno. Lula aparece com 47% contra 40% de Romeu Zema; tem 46% contra 42% de Ronaldo Caiado; e registra 46% diante de 37% de Renan Santos.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 47% (era 46% há uma semana)

Flávio: 44% (era 46%)

Branco/nulo/nenhum: 8% (era 8%)

Não sabe/não respondeu: 1% (era 2%)

Lula x Romeu Zema

Lula: 47% (era 46%)

Zema: 40% (era 40%)

Branco/nulo/nenhum: 11% (era 10%)

Não sabe/não respondeu: 2% (era 3%)

Lula x Ronaldo Caiado

Lula: 46% (era 46%)

Caiado: 42% (era 42%)

Branco/nulo/nenhum: 9% (era 10%)

Não sabe/não respondeu: 2% (era 3%)

Lula x Renan Santos

Lula: 46% (era 47%)

Renan: 37% (era 37%)

Branco/nulo/nenhum: 14% (era 13%)

Não sabe/não respondeu: 3% (era 3%)

No cenário com Flávio, portanto, a diferença entre os dois é a menor entre as simulações de segundo turno apresentadas pela pesquisa. O levantamento aponta que Lula cresce sete pontos do primeiro para o segundo turno, enquanto Flávio amplia sua votação em nove pontos.

O voto dos dois candidatos está consolidado?

A pesquisa indica alto grau de certeza entre os eleitores dos dois líderes. Entre os que escolheram um candidato no primeiro turno, 80% dos eleitores de Lula dizem que a decisão já está tomada e não vai mudar. Entre os eleitores de Flávio Bolsonaro, o índice chega a 83%.

O grau de rejeição também é elevado nos dois polos. No levantamento, 48% dizem que não votariam em Lula de jeito nenhum, enquanto 50% afirmam o mesmo sobre Flávio Bolsonaro.

De onde vêm os votos no segundo turno?

A migração de votos mostra diferenças importantes entre os eleitores dos demais candidatos. No cenário Lula x Flávio, parte expressiva dos votos dos adversários migra para um dos dois, mas também há parcelas que optam pelo branco, nulo ou nenhum candidato. Entre os eleitores de Ronaldo Caiado, por exemplo, 60% dizem optar por Lula e 14% por Flávio. Entre os eleitores de Romeu Zema, Lula chega a 51%, enquanto Flávio tem 22%.

Entre os eleitores de Renan Santos, Lula registra 61% e Flávio, 22%. Já no eleitorado de Cabo Daciolo, Flávio aparece com 38% e Lula com 37%.

Como está a avaliação do governo Lula?

A avaliação do governo permanece dividida. Na rodada mais recente, 37% consideram a administração ótima ou boa, enquanto 34% a classificam como ruim ou péssima. Outros 28% avaliam o governo como regular e 2% não souberam ou não responderam.

Na pergunta sobre aprovação direta do trabalho de Lula, 47% dizem aprovar e 48% desaprovam, enquanto 5% não souberam ou não responderam.

Quais são os principais problemas apontados pelos eleitores?

Segurança pública, corrupção, saúde pública, inflação e custo de vida, educação e classe política aparecem entre os principais problemas citados pelos entrevistados. Na soma das duas respostas permitidas pela pesquisa, segurança pública e violência alcançam 35%, enquanto corrupção chega a 29% e saúde pública, a 29%.

A inflação, o custo de vida e os preços altos são citados por 25%, mesmo percentual registrado para a educação. A classe política aparece com 19%.

O que a pesquisa mostra sobre a polarização?

A polarização entre lulismo e bolsonarismo continua presente para a maioria dos entrevistados. Ao todo, 65% concordam que existe polarização política no país. Desse grupo, 36% dizem estar cansados ou desconfortáveis com ela, enquanto 29% afirmam ser confortáveis ou indiferentes à polarização. Outros 24% discordam que exista polarização e 11% não sabem ou não respondem.

O levantamento identifica ainda 27% de bolsonaristas convictos, 23% de lulistas convictos e 23% de eleitores classificados como não polarizados. Os grupos que se identificam simultaneamente com o antilulismo e o antibolsonarismo representam 8% da amostra.

Qual é a metodologia da pesquisa?

A pesquisa BTG/Nexus ouviu 2. 001 eleitores por telefone, pelo sistema CATI, entre os dias 7 e 9 de agosto de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. A amostra foi controlada por sexo, idade, escolaridade, tipo de telefonia e DDD. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-08428/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.