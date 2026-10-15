O dado da Quaest que colocou a campanha de Lula em alerta

Um dado trazido pela pesquisa da Quaest ontem colocou a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em alerta.

Chamou a atenção do entorno do mandatário a informação de que 10% dos eleitores que votaram em Flávio Bolsonaro no primeiro turno decidiram por ele no dia em que foram às urnas.

Por outro lado, somente 5% dos que apoiaram Lula decidiram no dia da votação.

A equipe do petista avalia que esse dado representa a necessidade de manter a ofensiva feita no segundo turno montada até o último dia.

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A militância lulista tem atuado bastante nas redes sociais e se mobilizado nas ruas para defender a virada do presidente e viabilizar a reeleição do petista.