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Política

Nunes Marques deve receber campanhas de Flávio e Lula nesta terça

O encontro ocorre em meio à constante judicialização das campanhas dos dois principais candidatos à Presidência

Por Redação 12 out 2026, 21h16
PROTESTO - Nunes Marques: “litigância estratégica”, “instância favorável” e “erosão democrática”
PROTESTO - Nunes Marques: “litigância estratégica”, “instância favorável” e “erosão democrática” (Luiz Roberto/TSE)
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Nunes Marques deve receber campanhas de Flávio e Lula nesta terça Priorize VEJA no Google

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Nunes Marques, marcou para esta terça-feira, 12, uma reunião com as equipes jurídicas das campanhas de Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O encontro ocorre em meio à constante judicialização das campanhas dos dois principais candidatos e decisões da Justiça Eleitoral em relação a atos e conteúdos divulgados pelas equipes e aliados do presidente do senador na corrida pela Presidência da República.

No centro de um um dos episódios mais recentes está uma decisão do próprio Nunes Marques sobre o canal de WhatsApp “Exército do Lula”. No domingo, 11, o presidente do TSE ordenou a retirada do ar do canal após uma ação de Flávio alegar que o veículo estava sendo usado para a disseminação de fake news.

No entanto, o tipo de ação proposta pela campanha dele — ação de investigação judicial eleitoral — é de competência do corregedor de Justiça. Por isso, Ricardo Villas Bôas Cueva, corregedor do TSE, suspendeu horas mais tarde a decisão de Nunes Marques e pôs o canal de volta no ar.

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O presidente da Corte pediu a confecção de um laudo pela Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação (AEED) e agora o caso deve ser julgado, no seu mérito, pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral. O parecer técnico deverá servir de prova para fundamentar a posição dos ministros.

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