Nunes é acompanhado por vice e ex-PSDB em carreata no último dia de campanha

Líder das pesquisas para a eleição municipal de São Paulo, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) iniciou a agenda do último dia de campanha em uma carreata na zona leste da capital paulista. A concentração aconteceu no conjunto Teotônio Vilela, mesmo local do último evento antes do primeiro turno. Entre os aliados presentes no ato, estão o vice Mello Araújo (PL) e Fernando Alfredo, ex-presidente do diretório municipal do PSDB, expulso do partido depois de se opor à candidatura de Datena.

Com carros adesivados, bandeira e conversa com eleitores, Nunes reforçou a aposta no “caminho seguro”, e afirmou que vai ganhar “em todas as zonas eleitorais da ZL”. Focado nas abstenções, o emedebista também fez uma fala rápida sobre a importância de ir votar no domingo.

O atual prefeito, que também contou com o apoio de vereadores como Edir Salles (PSD) e Sansão Pereira (Republicanos), ainda criticou a sabatina de Boulos com Pablo Marçal, se referindo ao evento como uma “barca furada”, e disse que vai se encontrar com Tarcísio de Freitas (Republicanos) antes de ir votar no domingo, como fez no primeiro turno. Depois da carreata na Zona Leste, Nunes seguiu para o Heliópolis, na Zona Sul, onde se reuniu com apoiadores para uma caminhada pelas ruas da região.

Carta aberta de opositoras

Ainda pela manhã, a primeira-dama Janja e uma série de opositoras de Nunes apareceram em uma carta aberta em que citam o boletim de ocorrência feito pela esposa do atual prefeito em 2011 acusando o emedebista de violência doméstica, e defendendo o voto em Boulos.

Publicado no perfil de Ana estela Haddad, o vídeo questiona se é possível confiar a cidade a um homem que acusado de intimidar a mulher. “Se Ricardo e Regina consertaram o seu casamento, isso é uma questão deles. Mas os atos de violência psicológica descritos no B.O podem afetar todas nós”, diz um trecho do vídeo que, além de Janja e Ana Estela, também tem a participação de diversas políticas e artistas.

Última a falar, Janja reforça as falas anteriores, que defendem o voto em Boulos. “Neste domingo, nós mulheres temos a oportunidade de votar em quem valoriza nossas vidas, em quem caminha ao nosso lado pelo fim da violência contra as mulheres”, atesta Janja. Em entrevista aos jornalistas no evento de campanha, Nunes lamentou o “jogo baixo” e descreveu a participação da primeira-dama no vídeo como uma “baixaria”.