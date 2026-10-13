Nova pesquisa testa disputa entre Flávio e Lula a uma semana do segundo turno

Uma nova pesquisa PoderData vai medir a corrida presidencial entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) a uma semana do segundo turno das eleições de 2026, marcado para 25 de outubro. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e tem divulgação prevista para a próxima segunda-feira, 19.

A sondagem será realizada entre os dias 16 e 18 de outubro e permitirá verificar se houve mudanças nas intenções de voto dos dois candidatos na reta final da campanha. Na última pesquisa, divulgada nesta terça-feira, 13, Flávio e Lula apareceram tecnicamente empatados, depois de uma redução da vantagem do senador sobre o petista.

Além da preferência do eleitorado, o novo levantamento vai investigar a rejeição aos candidatos, a percepção sobre quem tem mais chances de vencer a eleição e a avaliação do governo Lula.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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O que mostrou a última pesquisa PoderData?

Na rodada divulgada em 13 de outubro, Flávio Bolsonaro apareceu com 51% dos votos válidos, contra 49% de Lula. A diferença de 2 pontos percentuais configura empate técnico, considerada a margem de erro de 1,8 ponto percentual.

O resultado mostrou uma aproximação entre os candidatos em relação ao levantamento anterior, realizado de 5 a 7 de outubro. Na ocasião, Flávio tinha 53% das intenções de voto, enquanto Lula registrava 47%.

Em cinco dias, o presidente oscilou 2 pontos percentuais para cima, enquanto o senador variou na mesma proporção para baixo. Com isso, a distância entre os dois caiu de 6 para 2 pontos percentuais.

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No primeiro turno das eleições, Flávio recebeu 47,03% dos votos, ante 45,16% de Lula. A vantagem do senador nas urnas foi de 1,87 ponto percentual, próxima da diferença registrada na última pesquisa.

O que será perguntado aos eleitores?

O questionário da nova rodada do PoderData concentra-se na disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro. Os entrevistados serão questionados sobre em quem votariam caso o segundo turno fosse realizado no momento da entrevista, com a possibilidade de declarar voto em branco ou nulo ou afirmar que ainda não sabem em quem votar.

A pesquisa também vai medir a disposição do eleitorado em votar em cada um dos finalistas. Para isso, perguntará se o entrevistado considera determinado candidato sua única opção de voto, se poderia votar nele ou se não votaria nele de jeito nenhum.

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Outro ponto será a percepção sobre o provável vencedor da eleição. Os participantes deverão indicar quem acreditam ter mais chances de conquistar a Presidência, independentemente de sua preferência pessoal.

O levantamento ainda incluirá duas perguntas sobre a avaliação do presidente Lula: uma a respeito de seu desempenho pessoal e outra sobre a aprovação ou desaprovação do governo.

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Os entrevistados também informarão em quem votaram no primeiro turno. O questionário prevê recortes por idade, sexo, escolaridade, renda familiar e religião.

Quando será divulgada a pesquisa?

A nova pesquisa PoderData será realizada de 16 a 18 de outubro, com divulgação prevista para 19 de outubro. Serão entrevistados 3.000 eleitores, com margem de erro de 1,8 ponto percentual, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-02586/2026.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.