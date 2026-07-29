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Política

Nova pesquisa testa disputa entre ACM Neto e Jerônimo Rodrigues na Bahia

Levantamento do Paraná Pesquisas também testará os nomes da corrida ao Senado

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 16h00
HERANÇAS - ACM Neto e Jerônimo: representantes de grupos hegemônicos voltam a duelar na Bahia
ACM Neto e Jerônimo Rodrigues (@acmneto/Facebook; Feijão Almeida/GOVBA/.)
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Nova pesquisa testa disputa entre ACM Neto e Jerônimo Rodrigues na Bahia Priorizar nos meus resultados Google

Depois da divulgação dos resultados da pesquisa Quaest na Bahia nesta quarta-feira, 29, uma nova pesquisa sobre a disputa entre ACM Neto e Jerônimo Rodrigues pelo governo estadual será divulgada na segunda-feira, 3 de agosto. O levantamento do Paraná Pesquisas também medirá a corrida pelas duas vagas do estado no Senado e a avaliação da administração estadual.

A pesquisa ouvirá presencialmente 1.400 eleitores de sexta-feira, 31, até domingo, 2. No cenário estimulado para governador, o instituto apresentará aos entrevistados os nomes de ACM Neto, Aroldo Félix, Jerônimo Rodrigues, José Estêvão e Ronaldo Mansur. O questionário também inclui uma sondagem espontânea, na qual os eleitores respondem sem receber uma lista de candidatos.

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Como será testado o confronto entre ACM Neto e Jerônimo?

Além do cenário de primeiro turno, a pesquisa simulará uma disputa direta entre ACM Neto e Jerônimo Rodrigues em um eventual segundo turno.

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O levantamento ainda perguntará em quais candidatos os entrevistados não votariam de jeito nenhum. A rejeição será medida entre os mesmos cinco nomes apresentados no cenário estimulado para o governo estadual.

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Quais nomes aparecem na disputa pelo Senado?

Para o Senado, o Paraná Pesquisas testará Angelo Coronel, Gregorio Gould, Jaques Wagner, João Roma, Marcelo Carvalho, Marcelo Santtana, Professora Delliana e Rui Costa.

Como cada eleitor poderá escolher dois senadores nas eleições de 2026, o questionário solicitará a primeira e a segunda opções de voto. Também haverá uma pergunta espontânea e outra sobre a rejeição aos possíveis candidatos.

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Como será avaliado o governo de Jerônimo Rodrigues?

A pesquisa medirá a percepção dos eleitores sobre a administração de Jerônimo Rodrigues. Os entrevistados poderão classificar o governo como ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo.

O instituto também perguntará diretamente se os eleitores aprovam ou desaprovam a gestão estadual.

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O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro estimada em 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos. As entrevistas serão presenciais, e os resultados serão divulgados em 3 de agosto.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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