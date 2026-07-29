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Separados por um ponto: como está a disputa entre ACM Neto e Jerônimo na Bahia, segundo a Quaest

Ex-prefeito e atual governador empatam no primeiro e segundo turno na acirrada corrida de 2026, indica pesquisa publicada nesta quarta-feira

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 07h04
O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil); e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT)
O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil); e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) (União Brasil/Governo da Bahia/Divulgação)
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O ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) e o governador Jerônimo Rodrigues (PT) empatam em primeiro e segundo turno na disputa pelo governo da Bahia. A praticamente dois meses da eleição estadual, o cenário da corrida baiana é de impasse, segundo pesquisa Genial/Quaest publicada nesta quarta-feira, 29.

No primeiro turno, ACM Neto tem 39% das intenções de voto contra 38% de Jerônimo Rodrigues — a diferença de um ponto percentual configura empate técnico dentro da margem de erro de 3 pontos da pesquisa. Os candidatos Aroldo Félix (UP) e Ronaldo Mansur (PSOL) têm 1% do eleitorado cada, e José Estêvão (DC) não pontuou no levantamento.

Desde a última rodada da pesquisa Quaest na Bahia, divulgada em abril, o governador petista oscilou um ponto para cima e o ex-prefeito da capital baiana recuou 2 pontos, acirrando ainda mais a disputa.

Governador — Bahia — 1º turno (cenário 1)

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  • ACM Neto (União): 39%
  • Jerônimo Rodrigues (PT): 38%
  • Aroldo Felix (UP): 1%
  • Ronaldo Mansur (PSOL): 1%
  • José Estêvão (DC): 0%
  • Indecisos: 13%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 8%

No segundo turno, ACM Neto tem vantagem numérica levemente maior, marcando 43% do eleitorado ante 39% de Jerônimo, mas o cenário ainda é de empate técnico. Desde abril, o ex-prefeito subiu 2 pontos e o governador cresceu 1 ponto na simulação de confronto direto.

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Governador — Bahia — 2º turno (cenário único)

  • ACM Neto (União): 43%
  • Jerônimo Rodrigues (PT): 39%
  • Indecisos: 11%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 7%
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Os números de rejeição eleitoral também mudaram pouco desde a publicação do levantamento anterior, em abril. No intervalo de aproximadamente três meses, a parcela que rejeita Jerônimo passou de 42% para 40%, enquanto os eleitores que consideram ACM Neto inviável oscilaram de 32% para 33%.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 1.200 eleitores em 61 municípios da Bahia entre os dias 23 e 27 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BA-02331/2026.

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