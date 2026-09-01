Nova pesquisa Quaest testa disputa direta entre Lula e Augusto Cury

A Quaest registrou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) uma nova pesquisa nacional sobre a corrida presidencial de 2026 que testa, pela segunda vez no instituto, um eventual segundo turno entre o presidente Lula (PT) e o escritor Augusto Cury (Avante). O levantamento será divulgado em 7 de setembro e ouviu 2.004 eleitores em todo o país.

O levantamento foi registrado um dia depois de pesquisas eleitorais mostrarem Cury em trajetória de crescimento na disputa pelo Palácio do Planalto. Em um dos levantamentos, o candidato chegou a 11% das intenções de voto e apareceu na terceira colocação, ultrapassando Renan Santos (Missão).

Como a Quaest vai testar a disputa presidencial?

No primeiro cenário, aparecem Lula (PT), Augusto Cury (Avante), Pablo Marçal (PRTB), Flavio Bolsonaro (PL), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Zema (Novo), Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP) e Veterinário Wilson Grassi (Democrata). A segunda simulação retira Pablo Marçal da relação de candidatos.

O questionário inclui cinco cenários de segundo turno. Em um deles, Lula é colocado frente a frente com Augusto Cury. A pesquisa também testa Lula contra Flavio Bolsonaro (PL), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD) e Zema (Novo).

O levantamento também mede o conhecimento e o potencial de voto dos candidatos. Nesse bloco, os entrevistados são questionados se conhecem cada nome e se poderiam votar nele ou se não votariam de jeito nenhum. Cury integra a lista ao lado dos demais candidatos presidenciais.

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O que a pesquisa pretende medir além da intenção de voto?

O questionário inclui ainda perguntas sobre a disposição do eleitor de mudar de voto, a avaliação do governo Lula e a percepção sobre os seis candidatos que participaram de entrevistas na TV Globo.

A pesquisa também investiga o perfil desejado para o próximo presidente, o posicionamento político dos entrevistados, o interesse nas eleições e as preferências diante da polarização entre Lula e a família Bolsonaro. O questionário pergunta, por exemplo, se o eleitor está aberto a votar em candidatos com pouca experiência política e se prefere um político experiente ou um nome jovem, com ideias novas.

Quando a pesquisa foi realizada e quando será divulgada?

A coleta está prevista para ocorrer de 3 a 6 de setembro de 2026, com divulgação em 7 de setembro. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número BR-01720/2026. A responsável pelo levantamento é a Quaest Pesquisas, Consultoria e Projetos Ltda., contratada pela a Editora Globo S/A e a Globo Comunicação e Participações S/A, com recursos próprios dos contratantes.

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A margem de erro máxima prevista é de cerca de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando o total da amostra, com nível de confiança de 95%.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.