Nova pesquisa Ipec traz melhor presente para Lula, e bomba para Bolsonaro 

Atualizado em 24 out 2022, 19h25 - Publicado em 24 out 2022, 19h18

Por Matheus Leitão

A nova pesquisa Ipec de nova não teve quase nada – porque os números permanecem iguais àqueles de 10 dias atrás. Mas – até por isso – é a melhor notícia que Lula poderia receber faltando apenas 6 dias para as eleições.

Segundo o antigo instituto Ibope, manteve-se a estabilidade no quadro eleitoral, e o petista tem 50% de intenção de votos no segundo turno ante 43% de Jair Bolsonaro, segundo os números divulgados nesta segunda-feira, 24.

E o pior: apenas 10% dos entrevistados desta pesquisa sabiam do caso Roberto Jefferson, o delinqüente aliado do presidente da República que atirou e jogou granadas contra policiais federais.

O ataque de Jefferson atingiu em cheio a campanha de Bolsonaro, que, em choque, verdadeiramente teme pelo impacto negativo e a queda em pontos percentuais nos próximos levantamentos que serão divulgados nesta semana.

Mesmo que a Ipec não tenha captado o escândalo do presidente do PTB, o fato de a diferença de Lula permanecer sólida já é um importantíssimo para a campanha do petista, e um baita balde de água fria na da extrema-direita.

Com esses números, descontados os brancos e nulos, Lula teria 54% dos votos válidos, e Bolsonaro, 46% – isso se a eleição fosse hoje e não no próximo domingo, 30, como acontecerá.

Com 93% dos entrevistados dizendo que estão decididos, 47% afirmando que não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum, e Lula sendo rejeitado por menos – 41% -, uma virada vai ficando cada vez mais difícil.

Mesmo com a ressalva da coluna de que as pesquisas não conseguiram dimensionar – ao menos na primeira etapa do pleito – o tamanho do apoio ao bolsonarismo, fica óbvio que à medida que o tempo passa o jogo vai ficando cada vez mais definido.

