MP Eleitoral pede impugnação da candidatura de Quaquá em Maricá

Vice-presidente nacional do PT e candidato a prefeito de Maricá, Washington Quaquá é mais um político a entrar na mira do robô do Ministério Público do Rio que detecta irregularidades em candiaturas usando inteligência artificial. Após o sistema apontar inelegibilidade por causa de condenação, a 55ª Promotoria Eleitoral requereu a impugnação do registro do ex-prefeito da cidade, um dos poucos redutos petistas no Rio de Janeiro.

Segundo ação do MP Eleitoral, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ) rejeitou as contas da Prefeitura de Maricá no período em que Quaquá era prefeito. Foram constatadas irregularidades, com imputação de débito, por ato que causou prejuízo ao cofre municipal. O MP afirma que o caso envolveu dolo, porque o político seguiu fazendo uso indevido de verbas mesmo tendo sido alertado pelo TCE. O acórdão foi publicado em setembro de 2021.

O Robô de Registro de Candidaturas também pede a impugnação da candidatura a vereador em Maricá de Adelso Pereira (Avante). Ele também foi condenado pelo TCE em caso envolvendo dano ao erário e enriquecimento ilícito enquanto vereador no município, em ato doloso de improbidade administrativa. O MP diz que ele chegou a solicitar parcelamento do débito junto tribunal, mas não cumpriu o acordo, o que levou a Corte a julgar irregulares suas contas, conforme acórdão proferido em junho de 2020.