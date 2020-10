Morto por complicações da Covid-19, Arolde criticava isolamento social

Atualizado em 22 out 2020, 00h09 - Publicado em 22 out 2020, 00h05

Por Ricardo Ferraz - Atualizado em 22 out 2020, 00h09 - Publicado em 22 out 2020, 00h05

O senador Arolde de Oliveira (PSD), que morreu na noite desta quarta-feira, 20, em virtude de complicações decorrentes da Covid-19, era um crítico da política de isolamento social adotada durante a pandemia.

Apoiador de Jair Bolsonaro, ele externou sua opinião em abril, quando o presidente se opunha à medida e criticava publicamente governadores e prefeitos que haviam determinado o fechamento do comércio e a suspensão de serviços não essenciais.

“Os números do vírus chinês no mundo e no Brasil demonstram a inutilidade do isolamento social. Autoridades, alarmistas por conveniência, destruíram o setor produtivo e criaram milhões de desempregos. O presidente Jair Bolsonaro, isolado pelo STF, estava certo desde o início”, escreveu o senador em postagem pelo Twitter, em abril.

Oliveira havia estava internado no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, desde 05 de outubro, em virtude de infecção por Coronavírus.

A prefeitura do Rio e o governo do Estado decretaram luto oficial por três dias.