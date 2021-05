Morre Jorge Picciani, ex-presidente da Alerj

Jorge Picciani, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, morreu na madrugada desta sexta-feira, 14, aos 66 anos. A informação foi confirmada pelo filho dele, Leonardo Picciani, ex-ministro do Esporte. Picciani pai tratava de um câncer na bexiga e estava internado no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, desde 8 de abril.

Por muito anos, ao lado do ex-governador Sérgio Cabral, Jorge Picciani comandou a política do Rio. Os dois eram do antigo PMDB, hoje MDB. O ex-presidente da Alerj chegou a ser preso pela Operação Lava Jato por corrupção. Cabral está detido até hoje.

O velório de Picciani será realizado no Palácio Tiradentes, no Salão Getúlio Vargas.