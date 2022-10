Ex-ministro Moreira Franco declara voto em Lula

Atualizado em 8 out 2022, 20h51 - Publicado em 8 out 2022, 20h43

Por Da Redação Atualizado em 8 out 2022, 20h51 - Publicado em 8 out 2022, 20h43

O candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhou mais um apoiador. Dessa vez do ex-ministro Moreira Franco (MBD), um conhecido aliado do ex-presidente Michel Temer, que declarou ser impossível votar em Lula. “Mais que nunca, o Brasil precisa de democracia, desenvolvimento, empregos, renda e igualdade de oportunidades para todos, O país só será pacificado com harmonia, independência entre os Poderes e respeito à Constituição”, escreveu no Twitter ao declarar o voto em Lula.