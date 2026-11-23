Ler Resumo





Cotado para assumir o Ministério da Agricultura, Geraldo Alckmin enfrentaria a crise de endividamento no campo e a resistência histórica do agronegócio a Lula. A mudança traria projeção política ao vice-presidente, mas envolveria riscos e dependeria de ampla articulação. Leia a análise completa.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Uma eventual transferência de Geraldo Alckmin para o Ministério da Agricultura colocaria o vice-presidente diante de um setor com dificuldades para pagar suas dívidas e historicamente resistente ao governo Lula. Na avaliação do repórter Nicholas Shores, a pasta oferece projeção, mas também riscos: o enfrentamento da inadimplência no crédito rural dependeria de negociações que vão além das decisões do ministro (este texto é um resumo do vídeo acima).

“Seria um desafio imenso para Alckmin”, afirmou Shores no Ponto de Vista, apresentado por Isabella Alonso Panho, nesta segunda-feira, 23. Além da Agricultura, o vice é citado para a Fazenda e a Defesa, com a possibilidade de permanecer no Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Nenhuma mudança foi apresentada como definida.

Os desafios do governo Lula 4

O que torna a Agricultura uma pasta arriscada?

Segundo Shores, o endividamento elevado dos produtores seria uma prioridade imediata caso Alckmin assumisse o ministério. O repórter relacionou o cenário à queda dos preços de commodities agrícolas e aos custos de produção, que comprimem as margens do setor. Também citou o aumento da inadimplência como um fator de pressão sobre os resultados do Banco do Brasil, importante financiador do crédito rural.

Em conversa com Shores, Reinaldo Azambuja comparou o momento às dificuldades enfrentadas pelo agronegócio na passagem dos anos 1990 para os 2000, quando produtores levaram tratores e caminhões à Esplanada dos Ministérios. Para o jornalista, a comparação dá uma medida da gravidade do problema. Uma solução exigiria articulação e disposição do setor para negociar com o governo.

Continua após a publicidade

Quais são os trunfos de Alckmin na reforma ministerial?

Shores destacou a confiança que Alckmin construiu com Lula, a discrição no exercício da Vice-Presidência e sua capacidade de abrir diálogo com segmentos menos próximos do PT. Na avaliação do repórter, ele também foi bem recebido internamente por sua atuação nas negociações com os Estados Unidos durante o tarifaço.

Esses atributos favorecem Alckmin, mas convivem com uma limitação partidária: o PSB tem menos votos a oferecer no Congresso do que as legendas de centro que negociam espaço no governo. A definição de seu destino, portanto, entra em uma composição que considera tanto a relação pessoal com Lula quanto a formação da base parlamentar.

Como os partidos entram na montagem do ministério?

Segundo Shores, Lula reserva algumas pastas para escolhas pessoais e admite negociar outras com partidos sem alinhamento automático ao governo. O repórter citou MDB, PSD, União Brasil e Republicanos entre as legendas envolvidas nesse cálculo, inclusive com setores que apoiaram Flávio Bolsonaro na eleição.

Continua após a publicidade

As negociações com as cúpulas partidárias são conduzidas pelo presidente do PT, Edinho Silva, de acordo com Shores. O jornalista também mencionou a participação de Rafael Fonteles, um dos nomes cogitados para a Fazenda. Na decisão final, afirmou, Lula considera quem esteve com ele desde o início da campanha, quem aderiu no segundo turno e quem passou a buscar espaço após a vitória.

Uma mudança representaria mais poder para o vice?

Para Shores, a Agricultura é uma pasta de grande visibilidade, mas a troca não asseguraria, por si só, fortalecimento político. O resultado dependeria da capacidade de Alckmin de enfrentar o endividamento rural e construir acordos com o setor. O repórter ponderou que o vice já respondeu bem a um desafio imprevisto na negociação comercial com Washington; na Agricultura, teria de demonstrar essa capacidade em outra frente sensível.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.