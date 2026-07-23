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Política

Michelle curte post de desculpas de Flávio Bolsonaro

Os dois ensaiam reconciliação após disputa pública na família

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jul 2026, 16h58 | Atualizado em 23 jul 2026, 17h24
O senador Flávio Bolsonaro (PL); e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL)
O senador Flávio Bolsonaro (PL); e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) (Ton Molina/Agência Senado/PL Mulher/Divulgação)
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Michelle curte post de desculpas de Flávio Bolsonaro Priorizar nos meus resultados Google

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro curtiu o post em que seu enteado Flávio Bolsonaro, senador e pré-candidato à Presidência, pede desculpas e apela para que ela participe da campanha dele. Ela também reagiu com uma figurinha de coração.

A curtida pode ser o primeiro passo de uma reconciliação da relação entre eles, rachada após Michelle tornar pública a disputa dentro da família em torno do apoio do PL no Ceará.

No vídeo, Flávio reconhece o trabalho da madrasta e diz que o momento requer união. Ele também pediu para que a militância pare os ataques que alimentam a divisão dentro do bolsonarismo –Michelle tem sido alvo de ataques desde a publicação do vídeo que expôs a crise no final de junho.

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A pacificação entre os dois tem sido articulada por pessoas próximas à família, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e Diego Torres, irmão de Michelle que foi assessor de Tarcísio e é pré-candidato a deputado distrital.

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Janela pop-up Curtidas no Instagram, mostrando uma lista de perfis que curtiram um post. Michelle Bolsonaro aparece como Seguindo, e outros cinco perfis têm o botão Seguir em azul. Ao fundo, um homem de camisa azul clara fala em um vídeo
Michelle curte post de Flávio (Reprodução/Instagram)
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