Michelle curte post de desculpas de Flávio Bolsonaro

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro curtiu o post em que seu enteado Flávio Bolsonaro, senador e pré-candidato à Presidência, pede desculpas e apela para que ela participe da campanha dele. Ela também reagiu com uma figurinha de coração.

A curtida pode ser o primeiro passo de uma reconciliação da relação entre eles, rachada após Michelle tornar pública a disputa dentro da família em torno do apoio do PL no Ceará.

No vídeo, Flávio reconhece o trabalho da madrasta e diz que o momento requer união. Ele também pediu para que a militância pare os ataques que alimentam a divisão dentro do bolsonarismo –Michelle tem sido alvo de ataques desde a publicação do vídeo que expôs a crise no final de junho.

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A pacificação entre os dois tem sido articulada por pessoas próximas à família, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e Diego Torres, irmão de Michelle que foi assessor de Tarcísio e é pré-candidato a deputado distrital.

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