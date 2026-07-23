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Política

Flávio pede desculpas e faz novo apelo para Michelle ajudar na campanha

Ex-primeira-dama tem resistido em apoiar o enteado em meio a disputa pública

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jul 2026, 16h39 | Atualizado em 24 jul 2026, 16h57
Michelle e Flávio Bolsonaro
Michelle e Flávio Bolsonaro (Redes sociais/Reprodução | Carlos Moura/Agência Senado)
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Flávio pede desculpas e faz novo apelo para Michelle ajudar na campanha Priorizar nos meus resultados Google

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou nesta quarta-feira, 23, nas redes sociais um novo apelo para que sua madrasta, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, embarque em sua campanha. Poucos minutos depois, ela curtiu o post.

“O momento é difícil para todo mundo, ninguém é perfeito, eu não sou perfeito e mais uma vez peço desculpas por alguns momentos que causaram desconforto. Como somos pessoas públicas, isso acaba sendo explorado pelos nossos opositores. Nunca foi minha intenção de respeitar ninguém, ainda mais a esposa do meu pai”, disse o senador.

Michelle se distanciou dos enteados após o que considerou uma humilhação de Flávio na negociação do apoio do PL no Ceará e divulgou um vídeo expondo a situação, que aprofundou a divisão dentro da família.

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Flávio pediu ainda que a militância evite alimentar a discórdia. “Vamos focar no objetivo principal que é resgatar o nosso Brasil, como já disse Jair Bolsonaro em outras oportunidades. Não vamos transformar essa situação em mais motivos de ataques que podem e serão explorados contra nós mesmos”, falou.

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Michelle vem sendo alvo de ataques de apoiadores nas redes sociais e até da própria família. Em entrevista nesta semana, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro disse que ela foi “imatura” e jamais deveria ter tornado públicas as desavenças entre eles.

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O que disse Flávio

É senso comum que o nosso Brasil não suporta mais quatro anos de PT e que alguém que já teve três mandatos para fazer e não fez não merece um quarto mandato, porque é óbvio que ele não vai fazer de novo. Para a gente libertar o Brasil e levar prosperidade para a nossa nação, é preciso que todos entrem em campo e me ajudem. Então eu quero mais uma vez me dirigir à Michelle.

Todos nós reconhecemos o grande trabalho que ela fez no PL Mulher, percorreu o Brasil inteiro por uma causa, valorizando e inspirando milhares de mulheres a ingressarem na vida pública e também o seu trabalho para ajudar as pessoas com doenças raras e os surdos. Com a covardia que fizeram com meu pai, ela tem a responsabilidade de cuidar dele no dia a dia. Todo mundo sabe que hoje, até nós, os filhos, a gente está proibido de ver o próprio pai, o que aumenta ainda mais a importância dela e ela precisa ser reconhecida e respeitada também por isso.

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O momento é difícil para todo mundo, ninguém é perfeito, eu não sou perfeito e mais uma vez peço desculpas por alguns momentos que causaram desconforto. Como somos pessoas públicas, isso acaba sendo explorado pelos nossos opositores. Nunca foi minha intenção desrespeitar ninguém, ainda mais a esposa do meu pai.

Também faço pedido aqui à nossa militância, para a gente olhar para frente nesse momento. Vamos focar no objetivo principal que é resgatar o nosso Brasil, como já disse Jair Bolsonaro em outras oportunidades. Não vamos transformar essa situação em mais motivos de ataques que podem e serão explorados contra nós mesmos.

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Vamos evitar qualquer divisão, o momento exige união, o que nos une é muito maior do que qualquer diferença. Então Michelle, renovo aqui o convite para caminharmos juntos na missão de defender o Brasil e honrar o nosso maior líder que é Jair Messias Bolsonaro, que enfrenta um momento extremamente difícil que exige de todos nós desprendimento, humildade, coragem e espírito de união para honrar o seu legado. Eu tenho a convicção que a gente compartilha do mesmo objetivo, trabalhar por um Brasil mais seguro, próspero e cheio de esperança.

As portas estão abertas. O Brasil precisa de todos aqueles que desejam contribuir para o seu futuro. Deus nos abençoe.

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