Médicos assassinados e a ligação com deputada do PSOL

Atualizado em 5 out 2023, 15h31 - Publicado em 5 out 2023, 15h26

Por Marcela Rahal Atualizado em 5 out 2023, 15h31 - Publicado em 5 out 2023, 15h26

Três médicos foram assassinados a tiros em um quiosque na madrugada desta quinta-feira, 5, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Um quarto foi baleado e está hospitalizado. Um dos mortos, Diego Bomfim, era irmão da deputada federal Sâmia Bomfim, do PSOL de São Paulo, e cunhado do deputado Glauber Braga, do mesmo partido, no Rio. A polícia já trabalha com a hipótese de execução, mas as autoridades afirmam que ainda é cedo para dizer se foi um crime político. Confira a repercussão desse caso no Giro VEJA.

