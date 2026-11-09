‘Lua de mel curta’: o que pesquisa Quaest diz sobre começo do governo Lula 4

O governo Lula começa o novo mandato diante de uma combinação de expectativas positivas e cobranças imediatas. Parte dos eleitores que ajudaram a garantir a vitória do presidente no segundo turno não é necessariamente identificada com o petismo, mas votou para impedir a eleição de Flávio Bolsonaro e deve cobrar resultados desde o início da gestão. A avaliação é de Guilherme Russo, diretor de inteligência da Quaest, que apresentou os resultados da pesquisa O Brasil depois das urnas no programa VEJA em Foco, apresentado por Lívia Raick, com participação do editor de Política de VEJA, José Benedito (este texto é um resumo do vídeo acima).

“Essa eleição não foi definida, digamos, pela aprovação do governo Lula, mas sim por um plebiscito no segundo turno em relação à possibilidade do Flávio ser presidente”, afirmou Russo. Na avaliação do diretor da Quaest, o primeiro turno foi uma votação sobre Lula, enquanto o segundo se transformou em uma disputa sobre a possibilidade de evitar a eleição do adversário. “Essa população vai cobrar o governo Lula. Ela não é aquele eleitor que ama ou odeia, é gente que vai cobrar muito o governo logo de cara.”

Por que o governo terá pouco tempo para conquistar o eleitor?

A pesquisa indica que 49% dos entrevistados se dizem preocupados com o próximo governo. Segundo Russo, a margem estreita da vitória exige que Lula comece o mandato com respostas rápidas. “Um governo eleito com uma margem tão pequena já tem que se preocupar que terá uma lua de mel muito curta”, disse.

Entre os preocupados, a principal razão apontada é a dívida pública. Para Russo, as primeiras decisões econômicas, a escolha do ministro da Fazenda e as medidas para conter a inflação e reduzir a pressão sobre os juros serão determinantes para a percepção da população. O recado, segundo ele, é que o governo precisará demonstrar capacidade de enfrentar os problemas das contas públicas e da economia.

José Benedito também chamou a atenção para a mensagem transmitida por Lula em seu pronunciamento. Na avaliação do editor de VEJA, o presidente tentou conciliar o compromisso com o ajuste fiscal e a manutenção dos programas sociais, mas não apresentou medidas concretas que permitissem ao mercado identificar com clareza a direção da política econômica. “Lula continuou com as duas canoas de sempre”, afirmou. Para Benedito, o governo precisa sinalizar responsabilidade e equilíbrio para evitar uma crise de confiança logo no início do mandato.

Continua após a publicidade

Quais são as prioridades apontadas pelos brasileiros?

Além da preocupação com a situação fiscal, a pesquisa identificou demandas relacionadas diretamente ao cotidiano da população. O fim da escala 6×1 aparece como a principal prioridade que os entrevistados esperam ver perseguida pelo governo. Também foram mencionadas a redução de impostos e a queda dos preços dos alimentos.

Na avaliação de Russo, são temas aos quais o governo terá de responder desde o começo da gestão. O diretor da Quaest destacou que a discussão sobre a jornada de trabalho ganhou relevância e que a redução do custo de vida permanece entre as cobranças mais frequentes dos brasileiros.

Os desafios do governo Lula 4

Continua após a publicidade

O que explica o otimismo de parte do eleitorado?

Entre os entrevistados que se dizem otimistas, a defesa da democracia aparece como a principal razão, seguida pelos programas sociais e pelo fim das bets. Russo afirmou que a percepção sobre a democracia ajuda a explicar a mobilização de eleitores no segundo turno, especialmente daqueles que não haviam participado da primeira votação.

O diretor da Quaest também destacou que a oposição aos sites de apostas reúne eleitores de diferentes campos políticos. “O fim das bets é uma promessa que o eleitorado de esquerda, o eleitorado independente e também o eleitorado de direita defendem devido aos efeitos na saúde e na economia”, afirmou. Para ele, o tema tem grande aderência na sociedade, mas sua eventual implementação dependerá de discussões no Supremo Tribunal Federal e no Congresso.

Os programas sociais, por sua vez, continuam sendo um dos principais fatores de identificação positiva com os governos petistas. Russo os definiu como “o grande ativo, a grande entrega dos governos do PT e do governo Lula”, especialmente para os eleitores mais à esquerda.

Continua após a publicidade

Como o resultado das urnas repercutiu entre os eleitores de Flávio?

A pesquisa também investigou a avaliação dos brasileiros sobre a saída de Flávio Bolsonaro do país. Para 60% dos entrevistados, o senador agiu mal ao deixar o Brasil; 25% consideram que ele agiu bem. Sobre a motivação da viagem, 56% acreditam que foi uma tentativa de escapar da Justiça, enquanto 35% atribuem o episódio a uma perseguição política. Outros 9% não souberam ou não responderam.

Questionado por José Benedito sobre a possibilidade de parte do eleitorado de Flávio ter se decepcionado com o gesto, Russo explicou que a comparação exige considerar a diferença entre votos válidos e estimativa populacional. Segundo ele, os 48,2% obtidos por Flávio nos votos válidos correspondem a cerca de 36% quando considerados todos os eleitores, incluindo abstenções e votos brancos e nulos.

Russo afirmou que há, sim, eleitores que votaram em Flávio e não concordam com sua saída do país ou com a narrativa de perseguição política. A divisão é mais evidente entre os eleitores de direita que não se identificam como bolsonaristas. Entre os bolsonaristas, segundo o diretor, há maior adesão à avaliação de que Flávio agiu corretamente e de que a eleição foi fraudada. A pesquisa mostra ainda que 61% consideram o pleito limpo e justo, enquanto 30% acreditam que houve fraude.

Continua após a publicidade

Para Russo, essa diferença de percepção pode influenciar a maneira como a oposição se comportará em Brasília: se seguirá uma postura de confronto, alinhada à linha do PL, ou se buscará mais diálogo e negociação com o governo. O levantamento também registrou que 81% dos entrevistados consideram que o país saiu dividido das urnas e que mais de 94% torcem para que Lula faça um bom governo, independentemente de terem votado nele.