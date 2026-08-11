Líder do PT desmaia em reunião, sai de maca e sessão da Câmara é cancelada

O líder do PT na Câmara, Pedro Uczai, passou mal durante a reunião de líderes nesta terça-feira, o que determinou a decisão do presidente da Casa, Hugo Motta, de cancelar a ordem do dia da sessão desta terça-feira.

O petista foi encaminhado para o departamento médico da Câmara após ter desmaiado no colégio de líderes.

Segundo líderes que participavam da reunião, não houve nenhuma tensão que pudesse ter sustentado o desmaio do parlamentar.

Assim que Uczai passou mal, servidores do setor médico chegaram ao colégio de líderes, fizeram os primeiros atendimentos e o levaram de maca até o departamento médico da Casa.

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Antes da chegada dos profissionais, Motta e os deputados Jandira Feghali e Luizinho, que são médicos, também prestaram socorros.

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