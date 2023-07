Líder do governo diz que entrada de PP e Republicanos está ‘consolidada’

O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), afirmou nesta terça-feira, 18, que a entrada dos partidos do Centrão PP e Republicanos no governo “está consolidada”. “A tese de incorporar esses partidos no governo já está consolidada”, disse o deputado a jornalistas no Palácio do Planalto.

“Igualmente esses nomes que surgiram na imprensa, que foram as indicações dos partidos. Porém, o presidente não bateu o martelo. Não deliberou nada, qual o tamanho, para onde, nem nada”, continuou. Guimarães fazia referência a André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), que se reuniram com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, nesta terça. Guimarães participou do encontro com Costa Filho.

“Essas forças políticas [PP e Republicanos] irão para o governo”, afirmou o deputado. Questionado em seguida sobre quando isso deveria acontecer, ele disse que “a qualquer momento”, mas que Lula deve decidir. O presidente está na Bélgica e deve voltar ao Brasil no começo da noite desta quarta.

Desde a semana passada, o PP apresenta Fufuca como “candidato” à pasta de Desenvolvimento Social, responsável pelo Bolsa Família e atualmente comandada por Wllington Dias (PT-PI). Em discursos públicos, Lula vem blindando o ministério. Já Costa Filho é cogitado para o Esporte, que chefiado até agora por Ana Moser.

