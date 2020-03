Doria testa negativo para o coronavírus 

Resultado negativo do meu teste para COVID-19. Obrigado pelas inúmeras mensagens de carinho e apoio que recebi nas últimas horas. Seguiremos na torcida pela rápida recuperação do Dr David Uip e no enfrentamento ao coronavírus para salvar vidas em São Paulo. 🙏 pic.twitter.com/5z16I6UoHj

— João Doria (@jdoriajr) March 24, 2020