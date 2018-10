O candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, será entrevistado na noite desta segunda-feira, 22, no programa Roda Viva, da TV Cultura. O programa vai ao ar às 22h, e também será transmitido no site da emissora, no Twitter, no Facebook, no YouTube e no aplicativo Cultura Digital.

Também na noite desta segunda-feira, Haddad fará um ato no Teatro da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (Tuca), local tradicional para eventos de campanha petistas.

Adversário de Fernando Haddad no segundo turno, Jair Bolsonaro (PSL) também foi convidado ao Roda Viva, mas não participará. Líder das pesquisas de intenção de voto, Bolsonaro cancelou sua ida aos debates na TV, mas vem concedendo entrevistas a algumas emissoras. Após o primeiro turno, ele já falou a Record, SBT e ao Jornal Nacional, da TV Globo.

A ideia da TV Cultura era entrevistar os dois presidenciáveis, como fez na segunda-feira 15 com os candidatos ao governo do estado de São Paulo, Márcio França (PSB) e João Doria (PSDB). O pessebista foi sabatinado no horário que é destinado ao Jornal da Cultura, enquanto o tucano foi o convidado da segunda parte do programa.