Governador do DF pede desculpas a Lula por invasões de golpistas

Após demitir o secretário de Segurança Pública – Anderson Torres –, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), fez um vídeo pedindo desculpas ao presidente Luís Inácio Lula da Silva pela invasão aos prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF) neste domingo, 8, por um grupo de terroristas contrário ao resultado das eleições. Diante dos atos de vandalismo, Lula decretou intervenção federal na Segurança Pública no Distrito Federal até 31 de janeiro.

“Quero me dirigir primeiramente ao presidente Luís Inácio Lula da Silva para pedir desculpas pelo que aconteceu hoje na nossa cidade. Todos sabem da minha origem democrática e do meu trabalho junto à ordem dos advogados na defesa da democracia do nosso país. O que aconteceu foi inaceitável.” Ele estende os cumprimentos à presidente do STF, ministra Rosa Weber, ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

Rocha afirmou que monitorava, junto ao ministro da Justiça, Flávio Dino, a chegada dos grupos. “Conversamos, mas não acreditávamos, em momento nenhum, que essas manifestações tomariam as proporções que tomaram.’

Ele disse que vai agir para que haja punição para os culpados. “São verdadeiros vândalos e terroristas que terão de mim todo o efetivo combate para que sejam punidos. É isso que nós queremos. Brasília é um palco de manifestações pacíficas.”