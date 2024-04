Genial Quaest: aprovação ao governo Lula parou de cair

Uma pesquisa realizada pela Genial Quaest revela que a aprovação ao governo Lula se manteve estável nos últimos 30 dias. O levantamento, realizado entre os dias 4 e 7 de abril, mostra que a aprovação da gestão petista se manteve em 51% – o mesmo índice apresentado na pesquisa anterior. Em agosto de 2023, a aprovação do governo batia em 60%.

A Genial Quaest realizou a pesquisa em quatro estados: São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Goiás. Ao todo, foram feitas 5.410 entrevistas. A margem de erro varia de região para região. Em São Paulo, é de 2,4 pontos percentuais. Em Minas, de 2,5 pontos percentuais. No Paraná e em Goiás, a margem de erro é de 2,9 pontos.

A aprovação do governo, de acordo com a pesquisa, apresenta um melhor desempenho nos dois estados do Sudeste. Em São Paulo, 50% dos entrevistados aprovam a gestão. Em Minas, o índice é de 52%. Já a taxa de reprovação é maior em Goiás (50%) e no Paraná (54%).

Os entrevistados foram instados a classificar a gestão do presidente da República entre positivo, regular ou negativo. 35% dos entrevistados avaliaram positivamente. 34% consideram o desempenho do governo como negativo e 28% disseram ser regular.

Os números oscilam de estado para estado. Em SP, a avaliação positiva do governo Lula é de 32%, enquanto a negativa é de 37%. Em Minas, 34% dos entrevistados consideram positivo o governo do petista. Já para 35% dos mineiros, a gestão é negativa. Os paranaenses são os mais críticos. 41% classificaram o governo Lula como negativo. Em Goiás, são 40%.

Avaliação sobre economia

A pesquisa também mediu o nível de satisfação dos brasileiros em relação à economia do país. Para 42% dos paulistas ouvidos pela Genial Quaest, a economia piorou nos últimos 12 meses. Em Minas, 45% dos entrevistados também consideraram que houve piora, assim como em Goiás. O maior índice foi registrado no Paraná, onde 49% dos entrevistados afirmam que a economia não foi bem no último ano.