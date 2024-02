Fora do palco principal, Zambelli participa de ato em ‘cercadinho’

Uma das mais fiéis aliadas de Jair Bolsonaro, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) não está ao lado do ex-presidente na manifestação da direita que ocorre neste domingo, 25, em São Paulo. Enquanto outros bolsonaristas participam diretamente em cima do trio elétrico, a parlamentar marca presença em um “cercadinho” na lateral da Avenida Paulista.

Desde que o evento foi anunciado, Zambelli trabalhou em peso para movimentar o eleitorado bolsonarista nas redes sociais e incentivar a presença de apoiadores do ex-presidente na manifestação. A imagem da deputada, porém, está bastante queimada no entorno de Bolsonaro pelo menos desde 2022, quando empunhou um revólver e perseguiu um apoiador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelas ruas de São Paulo no dia do segundo turno das eleições – o engajamento massivo na internet não tem sido suficiente para restaurar o posto da parlamentar na cúpula do bolsonarismo.

Zambelli ficou ainda mais isolada do núcleo bolsonarista ao longo do ano passado, quando vieram à tona as denúncias de que ela conspirou com Walter Delgatti Neto – popularmente conhecido como “hacker da Vaza Jato” – para invadir sistemas digitais do Poder Judiciário e adulterar documentos envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Os dois ainda estariam envolvidos, com aval de Bolsonaro, em esquemas para descredibilizar a segurança cibernética das urnas eletrônicas.

Outros parlamentares e aliados bolsonaristas de primeira hora, por sua vez, mantêm seu posto ao lado do ex-presidente. Horas antes da manifestação deste domingo, Jair Bolsonaro se reuniu com os senadores Rogério Marinho (PL-RN) e Marcos Pontes (PL-SP), além dos governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) e de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), no Palácio dos Bandeirantes.