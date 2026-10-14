Flávio volta atrás e afirma que vai participar do debate da Band contra Lula

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Flávio Bolsonaro (PL-RJ) confirmou sua presença no debate da Band com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste domingo, 18, às 20h, após ter informado sua ausência. O senador declarou que irá para “esfregar a verdade na cara” de Lula. A matéria relembra o histórico de ausências dos dois em debates do primeiro turno e menciona futuros confrontos.

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O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) voltou atrás da decisão informada ontem à imprensa e afirmou que vai participar do debate da Band com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no próximo domingo, 18. O confronto deverá ocorrer às 20h, com transmissão para rede nacional.

“É claro que eu vou no debate. [Ao dizer que não ia] Eu só queria que você confirmasse. Eu vou estar lá para esfregar a verdade na sua cara, o que eu já queria ter feito desde o primeiro turno (…). Te espero no debate da Band, Lula”, anunciou o parlamentar em um vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira, 14 (veja abaixo).

A informação de que Bolsonaro não iria participar do debate foi passada por ele mesmo na terça-feira, 13, durante uma agenda em São Paulo. “Não vou, não está previsto ir a esse debate no domingo”, disse o candidato do PL ao ser questionado pela imprensa em entrevista coletiva concedida após o anúncio do apoio de parte das lideranças do MDB a ele.

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No caso de ausência de algum dos dois candidatos, a Band vai realizar uma sabatina com o presente. Está previsto, pelas regras da Band, que o pulpito do faltoso esteja no palco em referência ao candidato que desistiu de participar.

No primeiro turno, Flávio e Lula não participaram de nenhum dos debates realizados por veículos de imprensa. Lula disse, desde o começo, que não iria a nenhum evento naquela fase da disputa, o que fez com que o senador do PL também se recusasse a participar do encontro na Band — apenas Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante) participaram.

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Depois, Flávio confirmou presença no encontro da Globo, mas desistiu no dia do evento após a Justiça tomar duas decisões que o desagradaram: permitir a participação do desafeto Renan Santos e vetar a colocação de púlpito vazio de Lula no debate. Na sequência da desistência do senador, a emissora também cancelou o encontro.

Por conta das ausências de Lula e Flávio, outras emissoras cancelaram os seus debates no primeiro turno, como a Record e o SBT (que liderava um pool que tinha também a VEJA+ TV).

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Além do debate de segundo turno da Band, um segundo debate, este da TV Globo, está agendado para ocorrer na sexta-feira 23 de outubro, dois dias antes da votação do segundo turno. Na terça-feira, Flávio também colocou em dúvida se irá participar do segundo debate. “Estamos analisando, e quem vai dar a palavra final vai ser a minha equipe técnica, de ir no último debate”, disse.

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Sabatinas

Além dos debates, há duas sabatinas previstas para o segundo turno, uma com cada candidato, e a serem realizadas pela TV Globo no horário após o Jornal Nacional, como foi feito no primeiro turno.

A entrevista de Lula está agendada para ocorrer na próxima quinta-feira, 15; e a de Flávio Bolsonaro, na sexta-feira, 16. Os dois presidenciáveis devem participar. Não há informações, até o momento, de que desistam de ir.