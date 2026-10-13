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Política

Flávio diz que não vai a debate, e Band terá sabatina com Lula e púlpito vazio

Senador do PL também colocou em dúvida se irá ao encontro da TV Globo, marcado para dois dias antes da votação de segundo turno da eleição presidencial

Por José Benedito da Silva Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 19h30 | Atualizado em 13 out 2026, 22h34
Homem de meia-idade, pele clara e cabelos grisalhos, vestindo camisa verde, com expressão séria e olhar para a direita, em close-up. O fundo está desfocado, com tons escuros e reflexos de luz
O senador Flávio Bolsonaro: dúvida sobre se irá a algum debate entre presidenciáveis no segundo turno (Arthur Menescal/Bloomberg via/Getty Images)
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Flávio diz que não vai a debate, e Band terá sabatina com Lula e púlpito vazio Priorize VEJA no Google

O senador Flávio Bolsonaro (PL) disse nesta terça-feira, 13, que não irá ao debate entre os presidenciáveis na Band, previsto para domingo, 18, a uma semana da eleição. Seria o primeiro dos dois encontros desse tipo confirmados no segundo turno — o outro é o da TV Globo na sexta-feira, 23, dois dias antes da votação.

“Não vou, não está previsto ir nesse debate no domingo”, disse o candidato do PL ao ser questionado pela imprensa em entrevista concedida em São Paulo após o anúncio do apoio de parte das lideranças do MDB a sua candidatura.

Flávio Bolsonaro também colocou em dúvida se irá ao último encontro, na Globo. “Estamos analisando, e quem vai dar a palavra final vai ser a minha equipe técnica, de ir no último debate”, disse.

No caso de ausência de Flávio, a Band vai realizar uma sabatina com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que, a princípio, confirmou presença. Também haverá um púlpito vazio com referência a Flávio.

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No primeiro turno, Flávio e Lula não participaram de nenhum debate. Lula disse desde o começo que não iria a nenhum evento naquela fase da disputa, o que fez com que o senador do PL também se recusasse a participar do encontro na Band — apenas Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante) participaram.

Depois, Flávio confirmou presença no encontro da Globo, mas desistiu no dia do evento após a Justiça tomar duas decisões que o desagradaram: permitir a participação do desafeto Renan Santos e vetar a colocação de púlpito vazio de Lula no debate. Na sequência da desistência do senador, a emissora também cancelou o encontro.

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Por conta das ausências de Lula e Flávio, outras emissoras cancelaram os seus debates no primeiro turno, como a Record e o SBT (que liderava um pool que tinha também a VEJA+ TV).

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Sabatinas

Além dos debates, há duas sabatinas previstas pela TV Globo para o segundo turno, no horário logo após o Jornal Nacional, como já foi feito no primeiro turno.

A previsão é que Lula seja entrevistado na quinta-feira, 15, e Flávio Bolsonaro na sexta-feira, 16. O mais provável é que os dois presidenciáveis participem desses encontros.

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