Flávio diz que não vai a debate, e Band terá sabatina com Lula e púlpito vazio

O senador Flávio Bolsonaro (PL) disse nesta terça-feira, 13, que não irá ao debate entre os presidenciáveis na Band, previsto para domingo, 18, a uma semana da eleição. Seria o primeiro dos dois encontros desse tipo confirmados no segundo turno — o outro é o da TV Globo na sexta-feira, 23, dois dias antes da votação.

“Não vou, não está previsto ir nesse debate no domingo”, disse o candidato do PL ao ser questionado pela imprensa em entrevista concedida em São Paulo após o anúncio do apoio de parte das lideranças do MDB a sua candidatura.

Flávio Bolsonaro também colocou em dúvida se irá ao último encontro, na Globo. “Estamos analisando, e quem vai dar a palavra final vai ser a minha equipe técnica, de ir no último debate”, disse.

No caso de ausência de Flávio, a Band vai realizar uma sabatina com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que, a princípio, confirmou presença. Também haverá um púlpito vazio com referência a Flávio.

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No primeiro turno, Flávio e Lula não participaram de nenhum debate. Lula disse desde o começo que não iria a nenhum evento naquela fase da disputa, o que fez com que o senador do PL também se recusasse a participar do encontro na Band — apenas Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante) participaram.

Depois, Flávio confirmou presença no encontro da Globo, mas desistiu no dia do evento após a Justiça tomar duas decisões que o desagradaram: permitir a participação do desafeto Renan Santos e vetar a colocação de púlpito vazio de Lula no debate. Na sequência da desistência do senador, a emissora também cancelou o encontro.

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Por conta das ausências de Lula e Flávio, outras emissoras cancelaram os seus debates no primeiro turno, como a Record e o SBT (que liderava um pool que tinha também a VEJA+ TV).

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Sabatinas

Além dos debates, há duas sabatinas previstas pela TV Globo para o segundo turno, no horário logo após o Jornal Nacional, como já foi feito no primeiro turno.

A previsão é que Lula seja entrevistado na quinta-feira, 15, e Flávio Bolsonaro na sexta-feira, 16. O mais provável é que os dois presidenciáveis participem desses encontros.