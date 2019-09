‘Falhamos na comunicação’, diz ministro do Meio Ambiente

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, acredita que sua pasta deve “comunicar melhor” após período no qual queimadas nas florestas brasileiras estiveram em evidência globalmente e geraram trocas de acusações entre o presidente Jair Bolsonaro e outros líderes globais. Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, divulgada nesta quinta-feira 12, Salles disse, ainda, que a demissão na teça-feira de Evandro Cunha dos Santos, superintendente do Ibama no Pará, ocorreu por conta de uma declaração “que não é verdadeira” em evento onde ele “não tinha que estar presente”, se referindo a declaração de que o órgão iria parar de queimar máquinas de garimpo ilegal.

“Nós temos de comunicar melhor. [Repassar] informações à sociedade para [que a sociedade] entenda a evolução dos dados, deixando todos em um nível de conhecimento que permita um entendimento da questão. Acho que isso é algo importante a ser melhorado. Nós falhamos na comunicação. Esse é o ponto mais importante. A comunicação das ações, daquilo que estava sendo feito e tudo mais. A comunicação podia ser melhor e, agora, vai ter de ser melhor. Isso é algo que a gente precisa reconhecer, é um fato. E, daqui para a frente, se dedicar mais”, disse o ministro.

Na mesma entrevista, Salles comentou sobre uma viagem à Europa e aos Estados Unidos que fará na próxima semana, na qual se disse aberto a dialogar com outros países, inclusive com os governos da França e da Alemanha. “Eu não tenho vedação para conversar com ninguém. Vamos conversar com quem considerarmos importante e abrir as portas para fazermos as apresentações necessárias. Nós estamos montando uma agenda superbem recebida. Então, não tem nenhum ruído’, avaliou.

Salles afirmou também que o Brasil está ‘indo superbem” nas metas do acordo de Paris e melhor até que países que criticam a política ambiental de Bolsonaro. De acordo com ele, com exceção do Mato Grosso, todos os outros estados hoje apresentam tendência de diminuição de queimada, graças à GLO [Garantia da Lei e da Ordem].