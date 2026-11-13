Falha da Microsoft ameaça processos judiciais e Fachin toma decisão
Presidente do STF se pronunciou sobre a pane que afetou plataformas da gigante de tecnologia
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Edson Fachin, decidiu nesta sexta-feira, 13, suspender os prazos processuais no sistema Judiciário de todo o país em razão das falhas ocorridas nos sistemas da Microsoft.
Pela decisão, a contagem dos prazos fica interrompida nos dias 12 e 13 de novembro e voltará ao normal na segunda-feira 16.
Fachin acolheu ao pedido de suspensão protocolado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A entidade alegou que as falhas técnicas podem causar prejuízos à advocacia e ao andamento de processos.
Segundo ele, a instabilidade nos programas da Microsoft afetou a ferramenta de e-mail (Outlook) e as transmissões da plataforma Teams.
O sistema eletrônico de julgamentos e as demais atividades jurisdicionais não foram afetadas.
Interrupção de plataformas
Ferramentas como Outlook, Teams e Copilot, da Microsoft, ficaram fora do ar por mais de 12 horas, prejudicando as comunicações em todo o mundo. A Microsoft atribuiu a interrupção a problemas nos servidores e afirmou não ter conhecimento de nenhuma atividade maliciosa. A companhia também relatou ‘recuperação parcial’ dos sistemas após a pane global.
(Com Agência Brasil)