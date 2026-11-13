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Política

Falha da Microsoft ameaça processos judiciais e Fachin toma decisão

Presidente do STF se pronunciou sobre a pane que afetou plataformas da gigante de tecnologia

Por Redação 13 nov 2026, 17h03 | Atualizado em 13 nov 2026, 17h04
Um homem branco de óculos, terno azul-marinho, camisa branca e gravata cinza estampada, usando uma toga preta, sentado em uma cadeira de couro marrom em um tribunal. Ele olha para frente com expressão séria, com microfones e um laptop à sua frente em uma mesa de madeira.
O presidente do STF, Edson Fachin (Alejandro Zambrana/STF)
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Falha da Microsoft ameaça processos judiciais e Fachin toma decisão Priorize VEJA no Google

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Edson Fachin, decidiu nesta sexta-feira, 13, suspender os prazos processuais no sistema Judiciário de todo o país em razão das falhas ocorridas nos sistemas da Microsoft.

Pela decisão, a contagem dos prazos fica interrompida nos dias 12 e 13 de novembro e voltará ao normal na segunda-feira 16.

Fachin acolheu ao pedido de suspensão protocolado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A entidade alegou que as falhas técnicas podem causar prejuízos à advocacia e ao andamento de processos.

Segundo ele, a instabilidade nos programas da Microsoft afetou a ferramenta de e-mail (Outlook) e as transmissões da plataforma Teams.

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O sistema eletrônico de julgamentos e as demais atividades jurisdicionais não foram afetadas.

O raio-x dos ministros do STF

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Interrupção de plataformas

Ferramentas como Outlook, Teams e Copilot, da Microsoft, ficaram fora do ar por mais de 12 horas, prejudicando as comunicações em todo o mundo. A Microsoft atribuiu a interrupção a problemas nos servidores e afirmou não ter conhecimento de nenhuma atividade maliciosa. A companhia também relatou ‘recuperação parcial’ dos sistemas após a pane global.

(Com Agência Brasil)

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