Dois dos filhos do candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o deputado estadual Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), manifestaram-se no Twitter sobre o estado de saúde do presidenciável, que sofreu uma facada no abdômen na tarde desta sexta-feira, 6, em Juiz de Fora (MG). A informação foi antecipada pelo Radar.

Segundo os filhos de Bolsonaro, o ferimento foi superficial e ele passa bem. O fígado foi atingido e ele será submetido a uma laparoscopia, informaram os parentes à Globo News. A emissora também mostrou uma imagem que mostra o presidenciável em uma maca, atingido por uma equipe médica.

“Jair Bolsonaro sofreu um atentado agora em Juiz de Fora, uma estocada com faca na região do abdômen. Graças a Deus, foi apenas superficial e ele pesa bem. Peço que intensifiquem as orações por nós!”, escreveu Flávio, que é candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro.

Candidato à reeleição como deputado federal por São Paulo, Eduardo disse que “há muita notícia desencontrada”, mas disse que chegou até ele que seu pai “está fora de risco de morte”. “As informações que tenho são preliminares e neste tipo de situação sempre há muita notícia desencontrada. Mas chegou a mim que Jair Bolsonaro foi esfaqueado num evento em MG, mas está fora de risco de morte. Peço que orem por ele e sabendo de algo mais público aqui”, escreveu.