O presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), vítima de um ataque com faca quando fazia campanha em rua de Juiz de Fora (MG) foi submetido a uma cirurgia para estancar lesões sofridas em uma artéria e no intestino e o estado dele é estável, segundo a Santa Casa local, onde ele está internado – a informação foi divulgada pela Globonews.

De acordo com o hospital, não houve lesão no fígado, como chegou a ser especulado logo depois de ele ter dado entrada para atendimento, por volta das 15h40. Segundo a Santa Casa, a facada provocou uma lesão na artéria mesentérica, que foi costurada pelos médicos – com isso, o problema foi solucionado. Houve também, ainda segundo o hospital, três lesões no intestino delegado, que também foram resolvidas.

Ainda segundo a Globonews, ele passou por uma transfusão de sangue, mas que, no início da noite, não havia nenhum sangramento ativo e que ele passaria a noite no hospital e não seria transferido para outra instituição.

“Quase morto”

Mais ou menos no mesmo horário, o filho do presidenciável, o deputado estadual Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), disse que o episódio “infelizmente foi mais grave que esperávamos”. “A perfuração atingiu parte do fígado, do pulmão e da alça do intestino. Perdeu muito sangue, chegou no hospital com pressão de 10/3, quase morto… Seu estado agora parece estabilizado”, escreveu em post no Twitter.

Antes, tanto Flávio quanto o outro filho do presidenciável, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), haviam dito que o ferimento era superficial e que o pai não corria risco de morte. Afirmaram também que a facada havia atingido o fígado, o que foi negado pela Santa Casa após a realização de uma ultrassonografia.