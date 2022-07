Fábio Wajngarten coloca a mão na massa em convenção de Bolsonaro

O ex-secretário Especial de Comunicação Social, do Ministério das Comunicações, Fábio Wajngarten voltou a dar as caras como fiel apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) na convenção do partido no Maracanãzinho, na manhã deste domingo, 24. Na porta do estádio, ele fez questão de ajudar na organização das filas e cumprimentar apoiadores no evento que chancela a candidatura do mandatário do Palácio do Planalto à reeleição. A abertura dos portões ocorreu às 8h22 com o policiamento reforçado das polícias Federal e Militar.

Wajngarten, que também trabalhou na campanha bolsonarista de 2018, foi exonerado do governo em março do ano passado. No mesmo ano foi protagonista de episódio da CPI da Pandemia, onde foi acusado de mentir para proteger o presidente. O caso acabou arquivado pelo Ministério Público Federal (MPF). Em abril do ano passado, em entrevista exclusiva a VEJA, o cabo eleitoral de Bolsonaro responsabilizou o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello de incompetência nas negociações de compras de vacinas, em meio a suspeitas de corrupção.

Com capacidade para mais de 13.000 pessoas no Maracanãzinho, personalidades como o governador do estado, Cláudio Castro (PL), e o senador Romário, do mesmo partido, ambos candidatos à reeleição, já estão no estádio, mas as arquibancadas ainda estão vazias. No meio da semana, o boicote da oposição, acusada de fazer inscrições falsas na plataforma Sympla para ter acesso ao evento, acirrou os ânimos. O PL chegou a cancelar 40.000 das 50.000 inscrições. Neste domingo, a entrada está sendo feita sem a necessidade do ingresso.