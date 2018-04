A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) aceitou na última terça-feira (17) a denúncia contra o senador Aécio Neves (PSDB-MG) por prática de corrupção passiva e obstrução de Justiça. Com isso, o tucano virou oficialmente um réu. O ex-governador de Minas Gerais Eduardo Azeredo (PSDB) pode ser preso nesta semana. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou neste mês uma liminar para impedir a prisão do tucano, que foi condenado a 20 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro no processo conhecido como “mensalão mineiro”.

No ‘Estúdio VEJA’, Silvio Navarro recebe Lillian Witte Fibe, colunista de VEJA, para discutir como esses e outros acontecimentos recentes afetam a candidatura de Geraldo Alckmin (PSDB) à presidência da República. “É difícil saber hoje no Brasil o impacto que isso tem na cabeça do eleitor.”, afirma Lillian. Acompanhe o programa no Podcast de VEJA: