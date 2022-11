Equipe de Lula cobra Bolsonaro por demora em liberar dados de desmatamento

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin anunciou nesta segunda-feira, 14, que a equipe de transição de governo de Luiz Inácio Lula da Silva vai cobrar o governo de Jair Bolsonaro a respeito da demora na divulgação de dados de desmatamento no país.

Dados compilados pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e consolidados pelo sistema Prodes (Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia por Satélite) já foram recebidos pelo governo, que, no entanto, não pretende divulgá-los durante a participação do Brasil na COP27, a Conferência do Clima da ONU, que vai até esta sexta-feira, 18.

“Estamos fazendo um requerimento com pedido de informação para o governo federal, solicitando que os relatórios completos dos dados do Prodes Amazônia e Prodes Cerrado do período entre agosto de 2021 e julho de 2022 sejam enviados, para que possamos analisar as informações que trazem e traçarmos as medidas necessárias nos nossos planos imediatos”, declarou Alckmin, que coordena a equipe de transição.

“Temos a informação de que esses números já existem e há a necessidade de serem informados. Então estamos pedindo para o governo federal, por meio do ministro Ciro Nogueira, e ao Inpe, o relatório que traz a questão do desmatamento nos biomas brasileiros”, afirmou.

Desde 2005, os governos brasileiros divulgavam os dados anuais atualizados de desmatamento do país nas COPs do clima. Esta, no entanto, é a segunda vez que o governo Bolsonaro “segura” a divulgação do índice. Em 2021, durante a COP26, na Escócia, o ministro do Meio Ambiente Joaquim Leite usou dados anteriores do Deter (Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real) para demonstrar que o desmatamento na Amazônia seguia uma diminuição, mesmo já tendo o dado atualizado à época da conferência.

A reticência do governo Bolsonaro em lançar o índice já pronto é vista, em parte, como reação à presença de Lula na COP27. O presidente eleito participa da cúpula nesta quarta-feira, 16 — nos últimos dias, integrantes de sua comitiva já estão coordenando encontros e reuniões com autoridades de diversos países.

“Se você verificar a emissão do carbono, no caso do Brasil (…) só o desmatamento é quase 50%, é de uma gravidade impressionante (…). E por isso o presidente Lula está chegando no Egito para participar da COP. E durante a campanha foi feito todo o trabalho no sentido das propostas, que são inúmeras, desde fiscalização, recuperação dos órgãos ambientais que foram desmobilizados. Haverá esforço muito grande para o Brasil ser o líder, o protagonista das questões climáticas”, disse Alckmin no anúncio desta segunda-feira.