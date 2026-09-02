Embate no STF e impeachment de Moraes impulsionam ato da direita no 7 de Setembro

A crise entre Alexandre de Moraes e André Mendonça já começou a mudar o tom da mobilização da direita para o feriado de 7 de Setembro. Levantamento do Instituto Democracia em Xeque mostra que a convocação para a manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, associada à defesa de Mendonça e aos ataques a Moraes, foi o principal eixo da conversa entre os perfis políticos monitorados nas 24 horas analisadas.

As revelações sobre contratos, mensagens e relações entre Daniel Vorcaro e a família de Moraes passaram a ser utilizadas para justificar uma nova ofensiva contra o ministro do Supremo. Pedidos de impeachment, afastamento e até prisão de Moraes passaram a dividir espaço com a convocação para a manifestação.

O pedido de destituição do ministro, que tradicionalmente se concentra na pressão sobre o Senado, ganhou, nesse ambiente, uma função adicional: servir como elemento de mobilização nas ruas.

A dimensão desse movimento aparece também no volume de publicações. O eixo que reúne “Convocação para 7 de Setembro x André Mendonça suspeito” teve 2. 426 postagens, bem acima dos demais temas identificados pelo DX. A retirada do sigilo do inquérito ficou em segundo lugar, com 1. 287 publicações, seguida pelos pedidos de saída de Moraes, com 807.

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A atuação de Mendonça ocupa papel central nessa narrativa. Perfis de direita passaram a apresentar o relator como um contraponto a Moraes dentro do Supremo e a valorizar suas decisões no caso. O episódio, portanto, deixou de ser apenas uma disputa sobre os procedimentos de uma investigação e passou a alimentar uma narrativa política mais ampla sobre o funcionamento da Corte.

O efeito imediato é uma aproximação entre a crise institucional no Supremo e a agenda do 7 de Setembro. A manifestação, que já fazia parte do calendário da oposição, ganhou um novo elemento de mobilização justamente na reta final para o feriado. Nas redes monitoradas pelo instituto, o conflito entre os ministros passou a ocupar o centro da convocação para o ato.