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Política

Senador que pediu impeachment de Moraes usa argumento do próprio ministro do STF no caso do golpe

Relatório da PF mostra relação de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, com o magistrado

Por Redação 1 set 2026, 20h42 | Atualizado em 1 set 2026, 21h45
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Senador que pediu impeachment de Moraes usa argumento do próprio ministro do STF no caso do golpe Priorizar nos meus resultados Google

O senador Carlos Viana (PSD-MG), autor de um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, afirmou que a divulgação do relatório da Polícia Federal sobre as mensagens extraídas do celular de Daniel Vorcaro reforça a necessidade de investigação sobre a atuação do magistrado. Em entrevista ao programa VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, Viana também questionou o apagamento de mensagens de um telefone institucional do Supremo Tribunal Federal e citou uma declaração de Moraes no caso envolvendo o 8 de Janeiro. (este texto é um resumo do vídeo acima)

O que Carlos Viana diz sobre as mensagens apagadas?

Ao abordar o tema, o senador fez referência ao caso de Débora Rodrigues dos Santos, a chamada “Débora do Batom”, e afirmou que Moraes teria considerado crime o apagamento de mensagens. “A questão das mensagens apagadas que ele usou para condenar no [caso do] 8 de Janeiro uma personagem famosa, a Débora do Batom. Ele escreveu que apagar a mensagem é indício de crime”, afirmou.

Na sequência, Viana estabeleceu um paralelo com as mensagens relacionadas ao caso Master. “As mensagens do Vorcaro estão todas elas preservadas, mas as mensagens do telefone do Supremo Tribunal Federal, um telefone institucional, essas foram apagadas. É indício de crime”, disse.

Viana sustentou que não está antecipando uma conclusão sobre a responsabilidade de Moraes. “Eu não estou antecipando culpa”, afirmou ao defender que, caso sejam comprovadas as suspeitas que mencionou, o ministro tenha direito de defesa e seja submetido a uma investigação “com responsabilidade” e “com transparência”.

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Qual é a acusação que o senador defende que seja investigada?

Na entrevista, Viana citou como hipótese a possibilidade de Moraes ter utilizado informações obtidas em razão do cargo para favorecer Daniel Vorcaro. Ele afirmou que, caso fique comprovada a suspeita de “advocacia administrativa” e de uso da posição institucional para fornecer informações ao banqueiro, o Senado deveria analisar o afastamento do ministro.

O senador também mencionou as relações de Daniel Vorcaro com autoridades da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal. Para Viana, a amplitude dessas conexões justificaria uma investigação conduzida pelo Senado.

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VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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Alexandre de Moraes
Banco Master
Daniel Vorcaro
Marcela Rahal
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