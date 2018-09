No primeiro programa eleitoral, os candidatos ao governo da Bahia Rui Costa (PT) e José Ronaldo (DEM) adotaram estratégias diferentes. Enquanto o democrata fez questão de se associar à imagem do prefeito de Salvador e maior liderança da oposição no estado, ACM Neto, o petista não fez menção ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que nas últimas campanhas foi o principal cabo eleitoral dos governistas.

Rui Costa, que é governador e postulante à reeleição, ressaltou que enfrentou dificuldades na administração por causa da crise econômica e política do país.

“Encarei esse período de dificuldade que o Brasil passou como se fosse um desafio que Deus colocou na minha vida para provar a minha determinação, a vontade de trabalhar e a fé em Deus. O que nós estamos fazendo é atravessar essa crise brutal que o Brasil viveu. Evidente, que gostaria de ter assumido como governador do Estado em outro quadro no Brasil, eu acho que daria para fazer muito mais”, pontuou.

A partir de depoimentos, o petista tentou reforçar a imagem de que é um candidato com “perfil de gestor” e rebateu a crítica da oposição de que privilegiou a capital baiana no governo em detrimento do interior do estado. Já no remate do programa apareceram fotos pequenas de Rui com Lula e vídeos da caminhada que fez, pelas ruas de Salvador, ao lado do postulante a vice-presidente Fernando Haddad (PT) na semana passada.

Já José Ronaldo mencionou sua trajetória como prefeito de Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia que administrou por quatro vezes. Afirmou que é um candidato ficha-limpa. Segundo os coordenadores da campanha, a estratégia é fazer um contraponto, de forma sutil, com Wagner, que é suspeito de desviar dinheiro na construção da Arena Fonte Nova.

“Não roubo nem deixou roubar. Moro na mesma casa há 44 anos. Criei a Lei da Ficha Limpa municipal e reduzi meu salário de prefeito duas vezes”, salientou. A candidata a vice na chapa, a médica Mônica Bahia (PSDB), também apareceu no programa, mas não fez referência ao fato de que é integrante do Movimento Brasil Livre (MBL).

No fim, o prefeito ACM Neto convocou os eleitores a conhecer José Ronaldo. “É uma cara do bem, um administrador sério e super competente. Ao longo desta campanha, você vai conhecer melhor a trajetória e as propostas dele para mudar a Bahia. Tenho certeza que você vai se surpreender”, frisou.