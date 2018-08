A presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR), afirmou que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) “discriminou” o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao antecipar o julgamento do seu pedido de candidatura para esta sexta-feira 31.

Gleisi alegou que o relator do caso no TSE, ministro Luís Roberto Barroso, abriu mão de pedir alegações finais às partes, diferentemente do que ocorreu nas contestações aos registros de Geraldo Alckmin (PSDB) e Jair Bolsonaro (PSL). “O julgamento feito às pressas passa por cima de ritos previstos na lei, como as alegações finais, diferentemente do que ocorreu com outras candidaturas impugnadas, como as de Geraldo Alckmin e Jair Bolsonaro, baluartes do golpe do impeachment”, afirmou, em nota.

Abrir mão das alegações é uma prerrogativa do relator no TSE, mas, segundo a presidente do PT, demonstra um tratamento diferente da Justiça no caso do ex-presidente. Gleisi também afirmou que os ministros da Corte não leram atentamente a posição da defesa, que têm 200 páginas e foi protocolada na noite desta quinta-feira.

“A defesa de Lula, protocolada ontem à noite, tem cerca de 200 páginas contendo provas e argumentos que certamente não foram lidos com a devida atenção pelos ministros, dada a evidente falta de tempo para tal”, disse.