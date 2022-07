Paes anuncia a aliados desistência de Santa Cruz; leia mensagem

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que preside o PSD no estado, decidiu retirar a candidatura a governador de Felipe Santa Cruz. Com isso, apoiará Rodrigo Neves (PDT), de quem o ex-presidente da OAB será vice. Tomada por Paes e seu apadrinhado, a decisão pegou de surpresa até aliados do núcleo-duro do mandatário. A aliança com o pedetista chegou a ser costurada há meses, mas havia minguado após ambas as partes se recusarem a abrir mão da cabeça de chapa.

“Companheiros, entendemos que as condições para a construção de uma candidatura própria se estreitaram muito e não podemos deixar que nosso estado fique nas mãos de uma turma que vem mostrando enorme incapacidade de nos dirigir e muito menos de um radical”, escreveu Paes em mensagem enviada aos aliados num grupo de WhatsApp e obtida por VEJA. “A melhor alternativa sem dúvida nenhuma é o Rodrigo Neves, político e gestor experimentado e capaz e com mais chances de vitória.”

A movimentação turbina a candidatura de Neves, terceiro colocado nas pesquisas – atrás dos líderes Cláudio Castro (PL), o “incompetente” na visão de Paes, e Marcelo Freixo (PSB), o “radical”. Apesar de ser do partido de Ciro Gomes, o ex-prefeito de Niterói tem acenado a Lula, assim como o grupo do prefeito carioca. Oficialmente, o petista apoia Freixo no Rio, mas alas do PT-RJ têm ótima relação com o niteroiense.

