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Política

Eleições 2026: a diferença entre votar nulo ou branco

As duas opções têm formas diferentes de registro na urna eletrônica

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 09h33
Urna eletrônica
Urna eletrônica (TRE/Divulgação)
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Eleições 2026: a diferença entre votar nulo ou branco Priorizar nos meus resultados Google

Na hora de votar nas eleições de 2026, o eleitor pode escolher um candidato, optar pelo voto em branco ou anular o voto. Embora branco e nulo sejam registrados de maneiras diferentes na urna eletrônica, ambos têm o mesmo efeito para o resultado da eleição: não entram no cálculo dos votos válidos.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a legislação assegura ao eleitor a liberdade de escolher um candidato ou de não manifestar preferência por nenhum deles. A diferença entre branco e nulo está, portanto, na forma como essa decisão é registrada.

Como votar em branco nas eleições de 2026?

O voto em branco ocorre quando o eleitor não manifesta preferência por nenhum dos candidatos. Com a urna eletrônica, basta pressionar a tecla “branco” e, em seguida, a tecla “confirma”.

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Antes da adoção da urna eletrônica, o procedimento era diferente: bastava deixar a cédula de votação sem qualquer marcação. O significado do voto em branco também mudou ao longo do tempo. Segundo o TSE, ele já foi considerado válido e contabilizado em favor do candidato vencedor, situação que não existe atualmente.

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E como o eleitor anula o voto?

No voto nulo, o eleitor manifesta a intenção de anular seu voto. Para fazer isso na urna eletrônica, deve digitar um número que não corresponda a nenhum candidato e depois pressionar a tecla “confirma”.

Historicamente, o voto nulo chegou a ser associado a uma manifestação de protesto contra candidatos ou contra a classe política, enquanto o branco era relacionado à aceitação do resultado. Essas distinções históricas, porém, não alteram a maneira como os dois votos são tratados atualmente na apuração.

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Voto branco ou nulo pode mudar o resultado da eleição?

Brancos e nulos são desconsiderados no cálculo que define o resultado. Pelas regras eleitorais atuais, são considerados válidos os votos nominais e os votos de legenda. A Constituição determina que, para o cálculo da maioria, sejam excluídos os votos em branco e os nulos.

Na prática, portanto, nenhum dos dois é atribuído a candidato ou partido. Eles também não são incorporados ao total utilizado para determinar quem alcançou a maioria dos votos válidos.

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Mais de 50% de votos nulos anulam a eleição?

Não. O TSE ressalta que é um mito a afirmação de que uma eleição pode ser cancelada caso mais da metade dos eleitores vote nulo. Como os votos nulos e brancos ficam fora do cálculo dos votos válidos, uma quantidade superior a 50% não provoca, por si só, a anulação do pleito.

Assim, para as eleições de 2026, a distinção prática para o eleitor está principalmente no procedimento adotado na urna: quem não quer manifestar preferência por nenhum candidato pode apertar “branco” e confirmar; quem deseja anular deve informar uma numeração inexistente e confirmar. Na apuração, porém, os dois ficam fora da contagem dos votos válidos.

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VEJA+IA: Este conteúdo de serviço foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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Eleições 2026
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