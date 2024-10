Eleição SP: Boulos diminui rejeição, mas ainda sofre mais resistência do que Nunes

Guilherme Boulos, do PSOL, conseguiu diminuir sua rejeição na pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 26, mas ainda sofre mais resistência do que o atual prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, do MDB. De acordo com o último levantamento do Instituto Datafolha, o psolista é repelido por 52%, três por cento a menos do que na última pesquisa da empresa, em que constava com rejeição de 55%. Já Nunes é rejeitado por 37% dos paulistanos — na penúltima pesquisa, o número era o mesmo.

Ainda segundo o Datafolha, Ricardo Nunes tem 57% dos votos válidos contra 43% de Guilherme Boulos no levantamento que exclui os votos brancos, nulos e de indecisos.

O percentual de paulistanos que disseram votar com certeza em Nunes é de 44%, e o número de eleitores que talvez votem no candidato apoiado por Jair Bolsonaro (PL) é de 18%. Em relação a Boulos, 34% dos entrevistados declaram voto convicto no psolista que tem o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto 13% diz que talvez vote no deputado federal.

O Datafolha entrevistou 2.052 eleitores paulistanos entre sexta-feira, 25, e sábado, 26, e a margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.