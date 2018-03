Dodge pede revogação de prisões da Operação Skala

A Procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu na tarde deste sábado (31) que as prisões temporárias feitas no âmbito da Operação Skala, deflagrada na última quinta-feira (29), sejam revogadas. Segundo a PGR, o pedido encaminhado por Dodge ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso alega que as prisões “cumpriram o objetivo legal”. As prisões temporárias dos alvos da Skala terminariam na próxima segunda-feira e a revogação pedida pela PGR será analisada por Barroso, que decidirá sobre o tema.

Caso o ministro do STF atenda à solicitação de Dodge, serão colocados em liberdade, entre outros presos, o advogado José Yunes e o coronel reformado da Polícia Militar João Baptista Lima Filho, ambos amigos do círculo íntimo do presidente Michel Temer (MDB). Além de Yunes e do coronel Lima, que teriam intermediado valores ao emedebista e campanhas políticas, também foram detidos pela Polícia Federal o ex-ministro da Agricultura Wagner Rossi e seu assessor Milton Ortolan, o empresário Antônio Celso Grecco, dono da operadora de terminais portuários Rodrimar, e outras dez pessoas.

As prisões foram autorizadas por Luís Roberto Barroso no âmbito do inquérito 4621 do STF, que investiga se Temer e aliados seus receberam propina em troca de benefícios a empresas que operam no Porto de Santos, entre as quais a Rodrimar, por meio da edição do Decreto dos Portos, em 2017.

Outros três mandados de prisão temporária da Skala, contra os empresários do Grupo Libra Rodrigo Borges Torrealba, Ana Carolina Borges Torrealba e Gonçalo Borges Torrealba, não foram cumpridos porque os alvos estavam no exterior. Conforme a PGR, seus advogados haviam informado que eles estão “dispostos a se apresentarem à autoridade policial tão logo retornem”.

O avanço das investigações sobre os amigos de Temer e empresas que doaram valores a campanhas eleitorais dele e de aliados, como a Libra, faz com que seja aventada a possibilidade de uma nova denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente, a terceira em menos de um ano. Em 2017, o ex-procurador-geral Rodrigo Janot apresentou duas acusações contra Michel Temer, uma pelo crime de corrupção passiva e outra, por obstrução à Justiça e organização criminosa. As denúncias, ambas baseadas nas delações premiadas de executivos do Grupo J&F, foram barradas em votações na Câmara e estão suspensas até que o emedebista deixe a Presidência.