Deputado entra com ação para cancelar evento com Lula na UERJ

O deputado estadual fluminense Alexandre Freitas (Podemos) ajuizou uma ação popular na Justiça do Rio e uma representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) requerendo a suspensão de evento que receberá o ex-presidente Lula (PT) nesta quarta-feira, 30.

O “Encontro Internacional Democracia e Igualdade para um novo modelo de desenvolvimento”, organizado pelo Grupo de Puebla, começa nesta terça-feira, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).

O reitor da UERJ, Ricardo Lodi, recém filiado ao PT, vai ser o anfitrião do evento, que também contará com a presença da ex-presidente Dilma Rousseff e da presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann.

Também estarão presentes membros do Grupo de Puebla, como os ex-presidentes de governos de esquerda da Espanha e do Paraguai, José Luís Zapatero e Fernando Lugo.

Na ação popular, Freitas afirma que “Esse tipo de evento é um exemplo nítido de campanha antecipada, além de um desvio de finalidade da universidade já que o reitor Ricardo Lodi parece se utilizar de seu cargo e das estruturas da UERJ para divulgar e celebrar um presidencial em ano de eleição”. Diversas imagens do reitor em eventos do PT foram anexadas à ação.

No último sábado, 26, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atendeu ao pedido do Partido Liberal (PL), do presidente Jair Bolsonaro, e proibiu manifestações políticas de artistas no festival Lollapalooza, sob pena de multa de 50.000 reais. A legenda entrou com a ação no tribunal depois que a cantora Pabllo Vittar segurou uma bandeira com o rosto do ex-presidente Lula em sua apresentação no festival.

VEJA procurou a UERJ e atualizará a página assim que obtiver resposta.