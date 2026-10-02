Pesquisa Datafolha mostra como está a disputa Lula x Flávio no segundo maior colégio eleitoral do Nordeste

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 61% das intenções de voto em Pernambuco, segundo maior colégio eleitoral do Nordeste, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 2, a dois dias do primeiro turno das eleições. Flávio Bolsonaro (PL) tem 25%, enquanto Renan Santos (Missão) e o escritor Augusto Cury (Avante) registram 3% cada. Ronaldo Caiado (PSD) aparece com 1%.

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado em 25 de setembro, Lula oscilou de 60% para 61%, enquanto Flávio passou de 24% para 25%. Renan avançou de 2% para 3%, e Caiado recuou de 2% para 1%. Cury manteve os 3%.

Os demais candidatos não alcançaram 1% das intenções de voto: Edmilson Costa (PCB), Wilson Grassi (Democrata), Romeu Zema (Novo), Samara Martins (UP), Leonardo Avalanche (PRTB), Rui Costa Pimenta (PCO) e Hertz Dias (PSTU). Clariana Barão (DC) não foi citada nesta rodada. Votos em branco, nulos ou em nenhum candidato somam 4%, enquanto 2% dos eleitores estão indecisos.

Segundo turno

Na simulação de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o petista aparece com 65% das intenções de voto em Pernambuco, ante 29% do candidato do PL. Outros 6% afirmam que votariam em branco, anulariam o voto ou não escolheriam nenhum dos dois, enquanto 1% se declara indeciso. Na pesquisa anterior, os números eram de 64% para Lula e 29% para Flávio.

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Avaliação do governo

O levantamento também mediu a avaliação do governo Lula em Pernambuco. A administração é aprovada por 66% dos entrevistados, ante 31% que a desaprovam. Outros 3% não souberam responder. Na rodada anterior, os índices eram de 64% e 33%, respectivamente.

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Quando perguntados sobre a avaliação do presidente, 52% consideram seu governo ótimo ou bom, enquanto 27% o classificam como ruim ou péssimo. Para 20%, a administração é regular. Outros 1% não souberam responder. Na pesquisa anterior, 50% avaliavam o governo como ótimo ou bom, 27% como ruim ou péssimo e 21% como regular.

Sobre a pesquisa

O Datafolha ouviu 1.204 eleitores de Pernambuco entre 28 de setembro e 1º de outubro, presencialmente. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os códigos PE-06822/2026 e BR-02676/2026.