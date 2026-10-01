Datafolha: o horário da divulgação da nova pesquisa hoje

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O Datafolha divulgará nesta quinta-feira (1º de outubro), às 19h, a penúltima pesquisa de intenção de voto para presidente da República antes do primeiro turno das eleições de 2026. O levantamento entrevistou 2.506 eleitores em todo o país. Acompanhe os resultados e os cenários apresentados antes da votação.

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O Datafolha divulga nesta quinta-feira, 1º de outubro, às 19h, uma nova pesquisa de intenção de voto para presidente da República. O levantamento será publicado a três dias do primeiro turno das eleições de 2026 e é o penúltimo previsto pelo instituto antes da votação de domingo.

A pesquisa desta quinta-feira ouviu 2.506 eleitores. As entrevistas começaram na segunda-feira, 28 de setembro, e seguiram até esta quinta-feira, dia 1º. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08039/2026.

Quando será divulgada a última pesquisa antes da eleição?

Além da rodada que será conhecida às 19h desta quinta-feira, o Datafolha programou um novo levantamento para sábado, 3 de outubro, véspera do primeiro turno. Para essa pesquisa, o instituto prevê entrevistar 4.006 eleitores no próprio sábado. O registro no TSE é BR-01708/2026.

Os levantamentos do instituto medem a intenção de voto espontânea e estimulada para presidente e também incluem questões sobre rejeição, grau de decisão do eleitor, possibilidade de mudança de voto e cenários para um eventual segundo turno.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O que mostrou a pesquisa anterior do Datafolha?

Na rodada divulgada na segunda-feira, dia 28 de setembro, o presidente Lula (PT) aparecia com 40% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) tinha 36%. A diferença era de quatro pontos percentuais, equivalente à soma da margem de erro de dois pontos para mais ou para menos para cada resultado.

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Augusto Cury (Avante) aparecia com 5%, Ronaldo Caiado (PSD) tinha 4% e Renan Santos (Missão), 3%. Romeu Zema (Novo) e Samara Martins (UP) registravam 1% cada, enquanto os demais candidatos não chegavam a 1%. Brancos e nulos somavam 5%, e 2% dos entrevistados se declaravam indecisos.

A pesquisa anterior ouviu 2.002 eleitores e tinha margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.