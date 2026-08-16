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Política

Datafolha: nova pesquisa mede corrida pelo governo de Pernambuco

Levantamento testa oito nomes para o Palácio do Campo das Princesas e 12 candidatos ao Senado, além de avaliar a gestão de Raquel Lyra

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 ago 2026, 08h05 | Atualizado em 17 ago 2026, 17h08
Mulher de cabelos castanhos e blusa bege, com expressão séria e boca aberta, ao lado de um homem jovem de barba rala, camisa azul e microfone, também com a boca aberta, ambos em close-up
A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD); e o ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB) (Rafael Vieira/AFP/Edson Holanda/Divulgação)
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A nova pesquisa Datafolha em Pernambuco vai medir a corrida pelo governo estadual e a disputa pelas duas vagas ao Senado nas eleições de 2026. O levantamento será realizado entre 18 e 21 de agosto e tem divulgação prevista para a próxima sexta-feira, 21 de agosto. O levantamento será o primeiro a ser realizado pelo instituto após o início oficial das campanhas eleitorais, no dia 16 de agosto.

Na disputa pelo governo, aparecem no questionário Guilherme Fonseca, Ivan Moraes, João Campos, Professor Jeremias do Banco, Professora Camila, Raquel Lyra, Renan e Victor Assis. O levantamento vai medir a intenção de voto em cenário estimulado, além de identificar o grau de rejeição de cada um dos nomes apresentados aos eleitores.

A pesquisa também permitirá avaliar o momento da atual governadora. O Datafolha vai perguntar aos pernambucanos como eles classificam a administração de Raquel Lyra, que completou três anos e sete meses de governo, e se aprovam ou desaprovam o trabalho realizado à frente do estado.

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A pesquisa, registrada sob o número PE-01528/2026, entrevistará 1.204 pessoas. A margem de erro máxima prevista é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa é realizada pelo Datafolha Instituto de Pesquisas Ltda. e foi contratada pela Empresa Folha da Manhã S.A. e pela Globo Comunicação e Participações S/A.

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A pesquisa

Disputa pelo governo: o bloco estadual testa, de forma estimulada, Guilherme Fonseca (PSTU), Ivan Moraes (PSOL), João Campos (PSB), Professor Jeremias do Banco (Democrata), Professora Camila (UP), Raquel Lyra (PSD), Renan (Missão) e Victor Assis (PCO). O questionário também mede a rejeição dos oito candidatos.

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Avaliação da governadora: os entrevistados serão questionados sobre a avaliação do governo Raquel Lyra, classificando a gestão como ótima, boa, regular, ruim ou péssima. Também será medida a aprovação ou desaprovação do trabalho da governadora.

Corrida pelo Senado: o Datafolha apresenta 12 nomes para as duas vagas: Carlos Sant’Anna, Eduardo da Fonte, Gorett Bitu, Humberto Costa, Mailson Neto, Mariano Macedo, Marília Arraes, Mendonça Filho, Pastor Gilvan Costa, Paulo Rubem Santiago, Samuel Timoteo e Túlio Gadêlha. O eleitor será questionado sobre sua escolha para a primeira e para a segunda vaga.

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Intenção de voto para presidente: o primeiro bloco eleitoral pergunta espontaneamente em quem o entrevistado pretende votar para presidente. Em seguida, apresenta uma lista de 13 candidatos: Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Augusto Cury (Avante), Flavio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB), Lula (PT), Pablo Marçal (PRTB), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Wilson Grassi (Democrata) e Zema (Novo). Também serão apresentados quatro confrontos hipotéticos: Lula contra Flavio Bolsonaro, Lula contra Ronaldo Caiado, Lula contra Zema e Lula contra Renan Santos.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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