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Política

Pesquisa Datafolha mostra a disputa entre Eduardo Paes e Douglas Ruas no Rio

Pesquisa testou cenários com e sem Garotinho

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 17h54 | Atualizado em 1 out 2026, 18h23
Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL)
Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL) (Thiago Ribeiro/Beto Barata/Getty Images)
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Pesquisa Datafolha mostra a disputa entre Eduardo Paes e Douglas Ruas no Rio Priorize VEJA no Google

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 1, sobre a disputa eleitoral ao governo do Rio de Janeiro mostra Eduardo Paes (PSD) com 48% dos votos válidos, enquanto antes chegava a 52%. Douglas Ruas (PL) conta com 38%, e antes tinha 35%. Com Anthony Garotinho no cenário (Republicanos), Paes tem 47%, e antes contava com 48%; Ruas contabiliza 35%, e no levantamento anterior totalizava 33%. As simulações de votos válidos não levam em consideração os votos nulos, brancos e os eleitores indecisos.

No primeiro turno, o levantamento mostra uma diferença de 11 pontos percentuais entre Paes e Ruas. No levantamento anterior, do dia 24 de setembro, a vantagem do ex-prefeito do Rio sobre o principal adversário era de 13 pontos. Paes aparece agora com 42%, enquanto o deputado estadual do PL tem 31%.

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Antes, Paes somava 43%, e Ruas, 30%. Garotinho (Republicanos) tem 7% das intenções de voto – na pesquisa anterior, marcava 8%. William Siri (PSOL) tem 3%, subindo um ponto.

O Datafolha também testou o cenário sem Garotinho, que está com o registro inferido pelo TRE do Rio e recorre ao TSE. Paes aparece com 42%, sendo que antes somava 46%. Ruas totaliza 34% das intenções de votos, sendo que antes tinha 31%. Siri vai de 3% para 4%.

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A pesquisa, contratada pela Globo e pela Folha de S.Paulo, entrevistou 1.204 pessoas entre 28 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança, de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número RJ-02070/2026.

Segundo turno

Em um segundo turno entre Paes e Ruas, o ex-prefeito atinge 52%, contra 38% do deputado. Paes tinha antes 54%, e Ruas segue com o mesmo percentual. De acordo com o Datafolha, dos eleitores de Garotinho, 43% dizem votar em Paes no segundo turno, e 41%, em Ruas.

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Cenário 1 de primeiro turno

Eduardo Paes (PSD): 42% (eram 43%)

Douglas Ruas (PL): 31% (eram 30%)

Garotinho (Republicanos): 7% (eram 8%)

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William Siri (PSOL): 3% (eram 2%)

Cyro Garcia (PSTU): 2% (eram 2%)

Juliete (UP): 1% (era 1%)

André Marinho (Novo): 1% (eram 2%)

Coronel Busnello (Missão): 1% (eram 2%)

Luan Monteiro (PCO): 1% (era 0%)

Indecisos: 4% (eram 4%)

Branco/nulo/nenhum: 8% (eram 6%)

Cenário 2 de primeiro turno

Eduardo Paes (PSD): 42% (eram 46%)

Douglas Ruas (PL): 34% (eram 31%)

William Siri (PSOL): 4% (eram 3%)

Juliete (UP): 2% (eram 2%)

Cyro Garcia (PSTU): 2% (eram 2%)

Coronel Busnello (Missão): 2% (eram 2%)

André Marinho (Novo): 1% (era 1%)

Luan Monteiro (PCO): 1% (era 0%)

Branco/nulo/nenhum: 9% (eram 8%)

Indecisos: 4% (eram 4%)

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