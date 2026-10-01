Pesquisa Datafolha mostra a disputa entre Eduardo Paes e Douglas Ruas no Rio
Pesquisa testou cenários com e sem Garotinho
Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 1, sobre a disputa eleitoral ao governo do Rio de Janeiro mostra Eduardo Paes (PSD) com 48% dos votos válidos, enquanto antes chegava a 52%. Douglas Ruas (PL) conta com 38%, e antes tinha 35%. Com Anthony Garotinho no cenário (Republicanos), Paes tem 47%, e antes contava com 48%; Ruas contabiliza 35%, e no levantamento anterior totalizava 33%. As simulações de votos válidos não levam em consideração os votos nulos, brancos e os eleitores indecisos.
No primeiro turno, o levantamento mostra uma diferença de 11 pontos percentuais entre Paes e Ruas. No levantamento anterior, do dia 24 de setembro, a vantagem do ex-prefeito do Rio sobre o principal adversário era de 13 pontos. Paes aparece agora com 42%, enquanto o deputado estadual do PL tem 31%.
Antes, Paes somava 43%, e Ruas, 30%. Garotinho (Republicanos) tem 7% das intenções de voto – na pesquisa anterior, marcava 8%. William Siri (PSOL) tem 3%, subindo um ponto.
O Datafolha também testou o cenário sem Garotinho, que está com o registro inferido pelo TRE do Rio e recorre ao TSE. Paes aparece com 42%, sendo que antes somava 46%. Ruas totaliza 34% das intenções de votos, sendo que antes tinha 31%. Siri vai de 3% para 4%.
A pesquisa, contratada pela Globo e pela Folha de S.Paulo, entrevistou 1.204 pessoas entre 28 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança, de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número RJ-02070/2026.
Segundo turno
Em um segundo turno entre Paes e Ruas, o ex-prefeito atinge 52%, contra 38% do deputado. Paes tinha antes 54%, e Ruas segue com o mesmo percentual. De acordo com o Datafolha, dos eleitores de Garotinho, 43% dizem votar em Paes no segundo turno, e 41%, em Ruas.
Cenário 1 de primeiro turno
Eduardo Paes (PSD): 42% (eram 43%)
Douglas Ruas (PL): 31% (eram 30%)
Garotinho (Republicanos): 7% (eram 8%)
William Siri (PSOL): 3% (eram 2%)
Cyro Garcia (PSTU): 2% (eram 2%)
Juliete (UP): 1% (era 1%)
André Marinho (Novo): 1% (eram 2%)
Coronel Busnello (Missão): 1% (eram 2%)
Luan Monteiro (PCO): 1% (era 0%)
Indecisos: 4% (eram 4%)
Branco/nulo/nenhum: 8% (eram 6%)
Cenário 2 de primeiro turno
Eduardo Paes (PSD): 42% (eram 46%)
Douglas Ruas (PL): 34% (eram 31%)
William Siri (PSOL): 4% (eram 3%)
Juliete (UP): 2% (eram 2%)
Cyro Garcia (PSTU): 2% (eram 2%)
Coronel Busnello (Missão): 2% (eram 2%)
André Marinho (Novo): 1% (era 1%)
Luan Monteiro (PCO): 1% (era 0%)
Branco/nulo/nenhum: 9% (eram 8%)
Indecisos: 4% (eram 4%)