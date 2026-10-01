Pesquisa Datafolha mostra a disputa entre Eduardo Paes e Douglas Ruas no Rio

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 1, sobre a disputa eleitoral ao governo do Rio de Janeiro mostra Eduardo Paes (PSD) com 48% dos votos válidos, enquanto antes chegava a 52%. Douglas Ruas (PL) conta com 38%, e antes tinha 35%. Com Anthony Garotinho no cenário (Republicanos), Paes tem 47%, e antes contava com 48%; Ruas contabiliza 35%, e no levantamento anterior totalizava 33%. As simulações de votos válidos não levam em consideração os votos nulos, brancos e os eleitores indecisos.

No primeiro turno, o levantamento mostra uma diferença de 11 pontos percentuais entre Paes e Ruas. No levantamento anterior, do dia 24 de setembro, a vantagem do ex-prefeito do Rio sobre o principal adversário era de 13 pontos. Paes aparece agora com 42%, enquanto o deputado estadual do PL tem 31%.