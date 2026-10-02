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Política

Como está a disputa pelo governo do Tocantins, segundo pesquisa Real Time Big Data

Levantamento divulgado nesta sexta-feira, 2, mostra que a senadora Professora Dorinha (União Brasil) lidera os cenários de primeiro e segundo turno

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 10h11 | Atualizado em 2 out 2026, 10h12
Duas pessoas em close-up, uma mulher à esquerda e um homem à direita, ambos falando em microfones. A mulher tem cabelos castanhos longos, usa maquiagem e um brinco brilhante. O homem tem cabelo escuro curto, barba por fazer e veste um terno xadrez cinza com gravata verde
Senadora Dorinha Seabra (União); e o deputado federal Vicentinho Júnior (PSDB) (Carlos Moura/Agência Senado/Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
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Uma pesquisa da Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira, 2, mostra como estão as intenções de voto para governador no estado do Tocantins. A senadora Professora Dorinha (União Brasil) lidera tanto os cenários de primeiro quanto de segundo turno.

Na simulação de primeiro turno, ela aparece com 44% dos votos válidos, seguida do seu principal rival, o tucano Vicentinho Júnior (PSDB), que tem 39%. Depois dos dois, Laurez Moreira (PSD) e Ataídes de Oliveira (Novo) têm 6% de intenções de voto cada um. Em quinto lugar, Prof. Witer Naves (Psol) tem 3%, enquanto Siqueira Campos Jr. (Democrata) soma 2%. Os outros candidatos não chegaram a fazer um ponto percentual. Nesse recorte, brancos, nulos e indecisos não são contabilizados.

A pesquisa também testou cenários de segundo turno. Em uma eventual disputa entre Professora Dorinha e Vicentinho Júnior, o placar entre os dois terminaria em 53% a 47%, considerando apenas os votos válidos. Se a disputa fosse entre a senadora e o vice-governador, a diferença seria ainda maior: ela venceria o segundo turno com 64% dos votos, contra 36% de Laurez Moreira.

Rejeição

O levantamento desta sexta mediu também como está a rejeição dos candidato. Nesse ranking, quem lidera é Moreira: 43% dos entrevistados disseram que não votariam nele de jeito nenhum, enquanto 38% disseram o mesmo sobre o candidato do Novo, Ataídes de Oliveira. O terceiro lugar na rejeição fica com Wilter Naves, que tem 35%. Professora Dorinha, favorita nas pesquisas, tem 34% de rejeição entre os eleitores do Tocantins.

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Corrida ao Senado

Na disputa pelas duas vagas ao Senado pelo Tocantins, Eduardo Gomes (PL) aparece com 24% das intenções de voto, seguido por Alexandre Guimarães (MDB) e Gaguim (União Brasil), ambos com 17%. Paulo Mourão (PT) registra 11%, enquanto Vanderlei Luxemburgo (Podemos) tem 10%, Ronaldo Dimas (Podemos) e Eli Borges (Republicanos) aparecem com 8% cada. Professor Osvaldo (PSOL) aparece com 1% e os outros candidatos não chegaram a fazer um ponto percentual.

Sobre a pesquisa

O levantamento ouviu 1.600 eleitores em todo o Tocantins entre os dias 28 de setembro e 1° de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o índice de confiança é de 95%.

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